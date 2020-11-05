Умер бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Британский музыкант Кен Хенсли, получивший наибольшую известность как участник рок-группы Uriah Heep, умер на 76-м году жизни. Об этом написал в четверг в Facebook брат музыканта Тревор Хенсли.

"Пишу с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно умер в среду вечером. Его красавица жена Моника была рядом с ним и создавала ему комфорт в те последние минуты, что он был с нами", - написал Тревор Хенсли. Он не привел причину смерти, но заметил, что смерть брата была для него полностью неожиданной.

"Кен будет кремирован во время частной церемонии в Испании, так что, пожалуйста, не спрашивайте про похороны. Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Британская газета Daily Mail написала, что музыкант умер в разгар работы над новым сольным альбомом.

Жизнь и карьера Хенсли

Кен Хенсли играл в Uriah Heep с 1970 по 1980 год. В составе группы он записал 13 студийных альбомов. Музыкант ушел из коллектива и занялся сольной деятельностью из-за бесконечных смен состава и конфликтов с остальными участниками группы. Переехав в США, он недолго выступал с группой Blackfoot, но позднее более чем на 10 лет ушел из музыки из-за наркозависимости. К концу 1990-х Хенсли избавился от пристрастия к кокаину и вернулся к активной творческой деятельности.

Хенсли впервые посетил Россию в 2002 году, и с тех пор его выступления в РФ проходили на регулярной основе. Последний раз музыкант дал два концерта в апреле 2019 года, выступив в петербургском Большом концертном зале "Октябрьский" и в московском "Вегас Сити Холле" и представив две разные программы.

В 2019 году в интервью корреспонденту ТАСС в преддверии своих концертов в России Хенсли рассказал о своих многочисленных планах - помимо альбома это было намерение издать вторую часть автобиографии, книгу стихов, самые ранние из которых датируются 1954 годом, антологию своего творчества в стиле а капелла и поставить музыкальный спектакль.

"Как всегда, я занимаюсь одновременно множеством проектов, может быть, даже слишком большим количеством, - говорил музыкант. - Те, о которых ты упомянул, еще в работе, но недавно я завершил демонстрационную запись мюзикла. Она уже у людей, готовящих презентацию для продюсерских компаний, которым предстоит принять окончательные решения. После трех с лишним лет работы я надеюсь, что сценическую постановку удастся осуществить в конце 2020 года".