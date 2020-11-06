Человек-загадка: лучшие роли Олега Меньшикова

Закрытый, но при этом невероятно обаятельный, перетягивающий все внимание на себя, где бы он ни находился — на сцене или на съемочной площадке, Меньшиков всегда очень осторожно относится к выбору ролей и соглашается только на то, что ему по-настоящему нравится. Больше всего актер ценит свою свободу и любое посягательство на нее воспринимает в штыки. Несмотря на избирательность, ему удалось сняться у самых известных режиссеров советского и российского кино, исполнить десятки ролей в театре, поработать в Англии и Франции и даже запустить свое собственное ток-шоу на YouТube. В нашей подборке — самые яркие роли артиста. "Покровские ворота" (1982)

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Невозможно говорить об актерской карьере Олега Меньшикова и не вспомнить роль Костика Ромина из фильма Михаила Козакова "Покровские ворота", которая стала для него прорывной. Сложно сейчас представить, но фильм, являющийся классикой советского кино, в восьмидесятые считали сомнительной комедией и не хотели запускать в производство. Правда, производственные передряги были не самой главной проблемой для режиссера — ему нужно было найти идеального резонера, само воплощение молодости, который смог бы придать картине нужное настроение и ритм. Мучения Казакова и драматурга Леонида Зорина, по чьей пьесе был поставлен фильм, закончились, когда на съемочной площадке появился девятнадцатилетний студент Щукинского училища Олег Меньшиков. Однако даже несмотря на то, что молодой актер понравился всем, его участие в проекте было под угрозой. Он уже был задействован в фильме "Частная жизнь" Юлия Райзмана, но Зорин был настолько очарован Меньшиковым, что уговорил режиссера уступить им актера. Костик приезжает в Москву для учебы в университете и селится у тетушки в коммунальной квартире. Единственный молодой обитатель коммуналки, он подталкивает остальных жильцов столкнуться с их страхами, изменить свою жизнь, "пережить игру страстей". В нем ощущается веселье и легкомысленность молодости, которая с возрастом постепенно рассеивается и превращается в меланхоличную ностальгию. "Где вы, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки?" — спрашивает повзрослевший герой. Вопреки своему образу, Меньшиков на съемочной площадке был предельно серьезен и постоянно работал над ролью. Это создало ему репутацию не только невероятно талантливого, но и ответственного артиста. "Утомленные солнцем" (1994) Легендарный комдив и образцово-показательный коммунист Сергей Котов живет на подмосковной даче вместе с молодой женой Марусей и дочерью Надей. Их идиллическую жизнь нарушает неожиданный приезд друга детства, музыканта Мити, который когда-то, до его отъезда за границу, был Марусиным женихом. Кажется, роль Мити рифмуется с Костиком — он веселый, обаятельный и несерьезный, однако за этой привлекательной внешней оболочкой скрывается настоящая драма, которая разрушит жизни всех родных Котова и самого Мити. Роль в "Утомленных солнцем" Олег Меньшиков называет решающей в своей актерской карьере, хотя изначально ему не хотелось участвовать в проекте. Актер вообще довольно придирчив в выборе ролей, и заполучить его к себе в фильм нелегко. На момент подготовки к съемкам новой картины Никиты Михалкова Меньшиков был задействован в проекте одного румынского режиссера и не хотел от него отказываться. Да и роль Мити, по признанию самого артиста, ему не очень понравилась, и восторги режиссера по поводу сценария остались ему чужды. Однако съемки румынского фильма отменились, а Михалкову все-таки удалось заразить Меньшикова своим энтузиазмом. Режиссеру действительно повезло — роль Мити была написана им именно под Меньшикова, которого Михалков запомнил по совместной работе в фильме "Родня". "Утомленные солнцем" получили Гран-при Каннского фестиваля и премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Сибирский цирюльник" (1998)

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Роль молодого и страстно влюбленного юнкера Андрея Толстого по задумке Михалкова тоже изначально предназначалась для Меньшикова, однако подготовка к съемкам заняла долгих десять лет. Сценарий был написан еще в восьмидесятые, и уже тогда фильм задумывался как масштабный международный проект. Однако деньги на него найти было не так легко. Михалков успел снять "Утомленных солнцем", получить за него "Оскар" и только тогда вернулся к "Сибирскому цирюльнику". Ему пришлось пересмотреть всех актеров на главные роли, в том числе и на роль Толстого — Меньшиков уже не подходил для нее по возрасту. Режиссер предложил ему сыграть юнкера Палиевского (его в итоге сыграл Марат Башаров), но на этот раз актер сам не хотел уступать и уговорил Михалкова оставить главную роль за ним, несмотря на то что Меньшикову на момент съемок было 38 лет. По словам режиссера, он не смог устоять перед напором артиста. Толстой в исполнении Меньшикова действительно получился многогранным и эмоциональным, хотя российская пресса критиковала режиссера за столь спорный выбор ведущего актера. К сожалению, несмотря на масштаб, амбиции Михалкова не оправдались — ему не удалось повторить успех "Утомленных солнцем" и получить еще один "Оскар". Меньшиков же остался доволен своей ролью. По его словам, Толстой "не изменил себе и прожил свою жизнь так, как должен был". "Восток-Запад" (1999) Меньшиков был довольно популярен в театральном сообществе в Англии и Франции, правда, играл исключительно на русском языке. Французский режиссер Режис Варнье был настолько впечатлен талантом актера, что уговаривал его выучить французский и сделать карьеру во Франции. Этого Меньшиков так и не сделал, потому что, по его же словам, был разгильдяем, но зато снялся в фильме Варнье "Восток-Запад" вместе с Сандрин Боннер и Катрин Денев. В 1940-х годах советская власть поощряла всех эмигрантов, покинувших Россию после революции, возвращаться на родину и получать советские паспорта. Таким эмигрантом стал Алексей Головин в исполнении Меньшикова с супругой Мари. Приехав в СССР, они сполна ощутили на себе тяготы сталинского тоталитаризма. По признанию Варнье, работать с Меньшиковым было нелегко — на съемках он всегда держал дистанцию. Также работа над фильмом осложнялась тем, что актер не знал ни слова на французском, а играть приходилось именно на нем. Актер заучил роль на слух — режиссер записал все его реплики на диктофон. Меньшиков спал по четыре часа в сутки, а все остальное время зубрил роль. По словам актера, он не понимал, о чем говорит, и его одолевал постоянный страх, что он забудет свою реплику. Однако, по мнению Варнье, Меньшиков ни разу не сфальшивил. "Легенда №17" (2013) В одном из главных спортивных блокбастеров последних лет "Легенда №17" Меньшиков сыграл легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Сначала актер, по своему обыкновению, от роли отказался. "Где я, а где Тарасов?" — говорил он продюсеру проекта Леониду Верещагину. Тот пошел на хитрость, отправил артисту сценарий и предложил другую роль. Меньшиков его прочитал и уже не захотел играть кого-то другого.

Описание Кадр из фильма "Легенда №17" © Централ Партнершип

Формально это роль второго плана, но в любой сцене с участием Меньшикова он доминирует и подминает под себя остальных. В его исполнении знаменитый советский тренер получился не вспомогательным персонажем, а многогранной и неоднозначной личностью — жестоким и мудрым одновременно, продуктом советской машины и гением в изгнании. Позже после выхода фильма дочь тренера Татьяна Тарасова отметила, что Меньшиков невероятно напомнил ей отца. "Притяжение"(2017), "Вторжение" (2019) Роль Тарасова помогла Меньшикову избавиться от комплексов по поводу своей внешности и играть возрастные роли, что было очень на руку Федору Бондарчуку. Он был знаком с актером шапочно, но тот, к большому удивлению режиссера, сразу согласился участвовать в его необычном для российского кино фантастическом фильме об инопланетянах в Чертаново.

Описание Кадр из фильма "Притяжение" © Sony Pictures