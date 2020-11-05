Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова в Чебоксарах посвятят 100-летию Чувашии

ТАСС, 5 ноября. Организаторы XXX Международного оперного фестиваля имени народного артиста СССР М.Д. Михайлова, который пройдет в Чебоксарах с 20 по 29 ноября, посвятят мероприятие 100-летию Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Чувашским государственным театром оперы и балета по итогам пресс-конференции по вопросам организации фестиваля.

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.

"В 2020 году широко известный за пределами республики праздник музыкального искусства будет посвящен 100-летию образования Чувашской автономной области и соберет на одной сцене гостей из разных уголков страны", - отмечается в сообщении.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Лейтмотивом программы станет Италия - итальянским композиторам принадлежат все произведения. Жителей и гостей Чебоксар ожидает премьера оперы Винченцо Беллини "Капулетти и Монтекки", которая состоится в день открытия - 20 ноября. Солисты Мариинского театра исполнят главные партии в опере Джузеппе Верди "Аида" 22 ноября. Вокалисты из Санкт-Петербурга будут задействованы 25 ноября в другой опере этого итальянского композитора - "Бал-маскарад".

Одна из традиций фестиваля - концертные вечера академического вокала. В этом году зрители услышат "Реквием" Джузеппе Верди, который запланирован на 27 ноября. Гала-концерт пройдет 29 ноября, в нем примут участие солист Илья Селиванов из Большого театра, Илья Банник, представляющий Мариинский театр, Олеся Петрова из Михайловского театра, Марина Ефанова и заслуженный артист России Виталий Ефанов из московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова.

Максим Михайлов (1893-1971) - русский певец, народный артист СССР. Он родился в Чувашии, почти четверть века занимал "басовый трон" в Большом театре. Первый фестиваль в честь Михайлова был организован в 1991 году по инициативе его внука - оперного певца, его тезки Максима Михайлова (1962-2018). Статус международного фестиваль получил в 1993 году благодаря участию гостей из Франции в постановке оперы Шарля Гуно "Фауст".