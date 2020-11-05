Андрея Черномурова назначили и.о. гендиректора МАМТ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) объявил о смене руководства: согласно приказу департамента культуры города Москвы с 6 ноября исполняющим обязанности генерального директора МАМТ назначен Андрей Черномуров, ныне занимающий пост первого заместителя гендиректора МАМТ. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Возложить на первого заместителя генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко" Черномурова Андрея Владиславовича исполнение обязанностей генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко" (далее - учреждение) с 6 ноября 2020 г. до назначения на должность генерального директора учреждения основного работника", - процитировала приказ департамента культуры города Москвы пресс-атташе МАМТ.

Она отметила, что приказ издан в связи с переходом генерального директора МАМТ Антона Гетьмана на другую работу. Собеседница агентства напомнила, что Гетьман находился на посту генерального директора Московского Музыкального театра с 2016 года по настоящее время.

"Что касается Андрея Черномурова, то он работает в Московском Музыкальном театре с ноября 2006 года, с июля 2013 года занимает должность первого заместителя генерального директора театра", - уточнила пресс-атташе МАМТ.