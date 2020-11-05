В Ярославле открылся в онлайн-формате международный музыкальный "Коган-фестиваль"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Международный музыкальный "Коган-фестиваль" в Ярославле открылся в четверг в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ряд мероприятий "Коган-фестиваля", в частности, в Рыбинске и Мышкине, вынуждены были отменить, а концертные программы перенести в онлайн-формат", - цитирует пресс-служба директора областного департамента культуры Марину Васильеву.

Фестиваль открылся 5 ноября в Ярославской государственной филармонии выступлением камерного оркестра "Московская камерата", в программе концерта-открытия - произведения Людвига ван Бетховена, Антонио Баццини, Петра Чайковского, Пабло де Сарасате. Прямая трансляция концерта доступна в разделе "Виртуальный зал" на сайте филармонии.

На фестивале состоится конкурс юных скрипачей "Коган-фест", в котором примут участие дети из школ искусств Ярославля, Екатеринбурга и городов Московской области. Главной наградой станет авторская скрипка, которую вручит победителю скрипичный мастер Андрей Шюдтц. Скрипка изготовлена по программе Минпромторга.

Закрытие фестиваля пройдет 6 ноября в Ярославской филармонии. "В рамках концертной программы состоится презентация скрипки "Победа", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инструмент изготовлен Шюдтцем по инициативе Валентины Терешковой", - уточняет пресс-служба.

О фестивале

Международный музыкальный "Коган-фестиваль" проходит в Ярославской области с 2014 года по инициативе заслуженного артиста России Дмитрия Когана.

Дмитрий Коган родился в 1978 году в Москве в известной музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. Дмитрий Коган выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. 29 августа 2017 года в возрасте 38 лет Дмитрий Коган умер.