Мелодии из "Ну, погоди!" прозвучат на концерте в честь 50-летия мультсериала

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мелодии из "Ну, погоди!" исполнит в пятницу Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки на концерте, посвященном 50-летию мультфильма, в Московской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"У этого анимационного цикла много ярких, специфических, колоритных составляющих, но особая статья - уникальный набор саундтреков, отражающих ритм и музыкальные пристрастия 1960-80-х годов. Однако примерно половина из этих композиций долгие годы оставались неопознанными, поскольку в титрах не указывались ни авторы, ни исполнители мелодий", - рассказал шеф-редактор студии Сергей Капков, которого процитировали в пресс-службе.

Он добавил, что уже много лет люди разных возрастов и профессий ищут авторов этих композиций, обращаются в архивы, находят участников распавшихся групп. "Этот мультфильм на постсоветском пространстве оказался идеальной точкой слияния личной и коллективной памяти", - отметил Капков.

Мелодии из "Ну, погоди!" были написаны композиторами, среди которых Александр Зацепин, Геннадий Гладков, Исаак Дунаевский, Родион Щедрин, Арам Хачатурян и многие другие. На концерте они прозвучат в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки, а также в исполнении Мари Карне, Алексея Кизенкова, Вовы Лущенко и группы "Республика". На мероприятие приглашены мультипликаторы Алексей Котеночкин, Владимир Тарасов и Елена Папанова - актриса и дочь Анатолия Папанова, который озвучивал Волка.

Пятидесятилетие с момента выхода первой серии знаменитого цикла режиссера Вячеслава Котеночкина исполнилось в январе 2020 года. Концерт организован Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии и Фондом поддержки анимации.

В 2020 году "Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия представила образы Зайца, Волка и трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Главных героев озвучат Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьера намечена на зиму этого года.