Режиссер Алла Сурикова отметит 80-летие в кругу близких

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Советский и российский режиссер Алла Сурикова, подарившая зрителям картины "Будьте моим мужем" и "Человек с бульвара Капуцинов", отметит 80-летие в узком кругу. Накануне торжества она рассказала ТАСС о главном совете, который дал ее учитель Георгий Данелия, и о том, почему современная комедия порой вызывает отторжение у старшего поколения.

"Я планирую отмечать юбилей тихо. Может быть, придут студенты, и с ними мы отметим, если все будут здоровы. От ресторана я отказалась, потому что не могу рисковать ни друзьями, ни собой", - сказала Сурикова.

Комедия сомнений

Режиссер Алла Сурикова посвятила годы творчества работе в комедии. Как рассказала собеседница агентства, любовь к этому жанру пришла к ней из детства, поскольку ее родители были людьми с большим чувством юмора, и все домашние неурядицы разрешали с его помощью.

Сурикова подарила зрителям картины "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Искренне ваш…", "Человек с бульвара Капуцинов", каждая из которых отличалась выдающимся актерским составом. У Суриковой снимались Андрей Миронов, Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Михаил Боярский, Елена Проклова, Галина Польских и другие звезды советского кино.

Учителем Суриковой в начале пути стал выдающийся советский режиссер Георгий Данелия. "Главный его совет, тот, который я применяю сегодня и к своим студентам, - это подставить плечо, помочь в нужный момент. Так Данелия поступал по отношению ко мне и по отношению к другим слушателям режиссерских курсов, которые учились вместе со мной. Я усвоила это очень хорошо", - рассказала она.

Одну из книг мемуаров Данелия назвал "Безбилетный пассажир". В тексте он объяснял, что, когда его творчество превозносят, он чувствует себя "примерно, как безбилетный пассажир в трамвае", которого контролеры вот-вот попросят выйти. По словам Суриковой, некоторые сомнения всегда сопровождают и ее, поскольку жанр комедии зависим от реакции зрителя, но со временем отношение к собственным работам становится иным.

"На самом деле, когда я смотрю свои картины, снятые раньше, я могу сказать себе "Ай да Пушкин, ай да сукин сын!". Но когда я только заканчивала фильм, меня лучше было не пускать в зал, потому что после рабочих просмотров или сдачи картины, мне хотелось все переделать. Было такое недовольство собой. Когда-то я встретила своего учителя, Георгия Николаевича Данелию, в монтажном цеху. Я только сдала "Суету сует", шла окрыленная, а он сидел мрачный. Я спросила у него: "Неужели вы, сделав столько замечательных картин, так и нервничаете, заканчивая очередной фильм?". А заканчивал он, извините, "Осенний марафон". Он ответил, что всегда - как в первый раз", - поделилась Сурикова.

Комедия высокого класса

Более 20 лет Сурикова является основателем и президентом фестиваля комедии "Улыбнись, Россия!". В этом году из-за пандемии фестиваль не состоится, поскольку режиссер не хочет подвергать опасности здоровье зрителей. "В 2019 году у нас был 20-й фестиваль, теперь в 2021 будет 21-й фестиваль. Обычно мы проводим его в первых числах ноября, но посмотрим, может, проведем весной. Все будет зависеть от ситуации с пандемией. Я очень не хочу, чтобы люди, которые придут смеяться, улыбаться, радоваться жизни, получать заряд хорошего настроения на целый год, вдруг получили "заряд" вируса", - пояснила собеседница агентства.

По мнению Суриковой, объектом шутки может стать любая тема, но ее подача играет огромную роль, и в этом заключается одно из ключевых отличий современной комедии от советской. Она привела в пример творчество таких драматургов, как Григорий Горин, Евгений Шварц, Эмиль Брагинский, которые умели преподнести материал иронично и интеллигентно.

"Советскую комедию стыд держал в узде. Кроме жесткой цензуры, которую никто не любил и старался в своих фильмах это отразить, была еще и самоцензура, когда режиссеры, особенно в комедиях, не позволяли себе опускаться ниже плинтуса. <...> Сегодня по телевидению транслируются передачи, в которых аудитория смеется тем больше, чем грязнее текст. Наверное, от этого идет неприятие старшим поколением. Это становится привычным и не вызывает отторжения у молодых людей. У меня вызывает, а у них нет", - пояснила режиссер.

О режиссере

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Она окончила филологический факультет Киевского университета, занималась математической лингвистикой. После учебы Сурикова некоторое время работала на телевидении, после чего устроилась ассистентом режиссера на киностудию имени Довженко. Этот опыт вдохновил ее на то, чтобы получить соответствующее образование: Сурикова отправилась в Москву, чтобы учиться на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Георгия Данелии.

В годы учебы она предложила создать детский юмористический киножурнал "Фитилек" по аналогии с развлекательной передачей для взрослых "Фитиль". Впоследствии он получил название "Ералаш", а Сурикова сняла для киножурнала несколько эпизодов.

После окончания курсов Сурикова вернулась домой в Киев, и свою первую игровую картину "Предположим, ты капитан" сняла на студии Довженко. По воспоминаниям режиссера, эту работу положили на полку, а сама она вновь уехала в Москву. Там Данелия помог ей получить сценарий Эмиля Брагинского, по которому Сурикова на "Мосфильме" создала комедию "Суета сует" с Галиной Польских, Фрунзиком Мкртчяном, Леонидом Куравлевым и другими артистами. После этого она продолжила снимать в этом жанре. Всего в фильмографии Аллы Суриковой свыше 20 лент.

Режиссер с 1990-х годов также занимается преподавательской деятельностью на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Она также организовала открытый российский фестиваль кинокомедий "Улыбнись, Россия!", который проходит в Туле.

Алла Сурикова является Заслуженным деятелем искусств РФ (1992), Народной артисткой РФ (2000), обладательницей ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016).