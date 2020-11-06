Московский театр "Новая опера" им. Колобова возглавит Антон Гетьман

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы предложил Антону Гетьману возглавить столичный театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Новая опера" является директорским театром, где административное и художественное руководство находятся в одних руках. Месяц назад Дмитрий Сибирцев, возглавлявший театр в течение 8 лет, перешел на другое направление работы, в этой связи "Новую оперу" было предложено возглавить Антону Гетьману. <…> Уверена, что опыт и профессионализм Антона Александрович позволят ему справиться с новой самостоятельной задачей", - сказала начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры города Москвы Наталья Дрожникова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что последние четыре года Гетьман являлся директором Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. До этого он более 14 лет работал заместителем генерального директора Большого театра.

"Я благодарен департаменту культуры за оценку моей работы, новое назначение для меня серьезный профессиональный вызов и ответственность. Хочется видеть "Новую оперу" включенной в общеевропейский культурный контекст оперы и современного танца, активно реализующей междисциплинарные, гастрольные, образовательные и совместные программы, в том числе и с другими театрами. Реализация такого амбициозного проекта потребует слаженной работы всей команды" - прокомментировал свое назначение Гетьман.

Он добавил, что выражает благодарность коллективу музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко за совместную работу, директором которого являлся последние четыре года. "Искренне желаю театру успехов. Я очень благодарен попечительскому совету театра, благодаря поддержке которого мы смогли реализовать важнейшие творческие, образовательные и социальные проекты", - сказал Гетьман.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры, Антон Александрович Гетьман окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова (ЛГИТМиК) по театроведению и организации театрального дела. В 1992-1995 годах руководил драматическим театром "На Литейном" в Санкт-Петербурге, в 1995-2000 годах был директором Санкт-Петербургской Филармонии им. Шостаковича, а затем два года являлся исполнительным директором Центра им. Мейерхольда в Москве. В департаменте добавили, что за 4 года руководства Гетьманом театра им. Станиславского и Немировича - Данченко был учрежден фонд поддержки театра, создан попечительский совет, запущен образовательный проект "Студия", осуществлены мировые и российские премьеры оперных и балетных постановок, обновился оперный и балетный репертуар театра. В 2017 году по приглашению Гетьмана балетную труппу театра возглавил выдающийся танцовщик, этуаль балета Парижской национальной оперы Лоран Илер.

О театре

Московский театр "Новая опера" имени Колобова - российский музыкальный театр, созданный в столице в 1991 году по инициативе известного советского и российского дирижера и художественного руководителя театра Евгения Колобова (1946-2003) и мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2006 году театру присвоено имя его основателя - Евгения Владимировича Колобова.

Репертуар "Новой Оперы" сегодня складывается из нескольких линий: русская и западная классика, оригинальные спектакли-дивертисменты, а также опера XX-XXI веков. Последняя линия приобретает все большее значение, так что само название театра наполняется новым смыслом. Миссией театра остается просветительство, заключили в пресс-службе департамента культуры.