В Петербурге в театре "ЛДМ. Новая сцена" прошла премьера мюзикла по произведению Акунина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьера мюзикла по произведению Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) "Алмазная колесница" прошла в четверг в театре "ЛДМ. Новая сцена" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. В преддверии показа творческая команда спектакля представила свою работу журналистам.

Генеральный продюсер и автор режиссерской концепции Ирина Афанасьева сказала, что во время их встречи с Акуниным они придумали, как уместить двухтомное произведение в мюзикл. "Акунин - гениальный писатель. Было сложно переложить стихи и сложно было, чтобы это понравилось Григорию, все остальное было просто", - сказала Афанасьева на пресс-конференции.

Действие мюзикла происходит в Японии. Двадцатидвухлетний Фандорин прибывает в Иокогаму для того, чтобы занять пост вице-консула Российской империи, и сразу же попадает в эпицентр стремительно разворачивающихся драматических и детективных событий.

По словам постановщиков, автор просил вплести лучшие произведения русского искусства и классики в мюзикл, поэтому в постановке звучит адаптированная под мюзикл версия песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце". На премьерном показе главные роли исполнили Станислав Беляев (Фандорин) и Анастасия Вишневская (О-Юми), Василий Туркин (Цурумаки) и другие.

С точки зрения подготовки декораций, костюмов и образов, по словам режиссеров, это был самый сложный мюзикл. Художник по гриму Юлия Власова создала 60 париков ради постановки. "Было очень много проб, я до конца не довольна результатом", - сказала она журналистам. Чтобы воссоздать аутентичный японский стиль мастер советовалась со многими коллегами, которые когда-либо делали азиатский образ в театре и кино. Режиссеры-постановщики и артисты посетили Японию, чтобы изучить культуру и обычаи страны. Показы мюзикла "Алмазная колесница" пройдут с 5 по 8 ноября.

Театр "ЛДМ. Новая сцена", расположенный на Петроградской стороне в исторической части Петербурга, открылся после реконструкции в октябре 2017 года, до этого он носил название "Ленинградский дворец молодежи".