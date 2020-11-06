В Москве в режиме онлайн назовут лауреатов международной премии Станиславского

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Международная премия Станиславского в 25-й раз назовет своих новых лауреатов в Москве. По установившейся традиции имена победителей будут объявлены в пятницу на пресс-конференции, которая впервые пройдет в режиме онлайн, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

Согласно регламенту премии, ее номинанты не объявляются заранее, а сразу оглашается список победителей, которых на своем заключительном заседании определяет жюри. Причем состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Сергей Женовач, Алексей Бородин, актеры Людмила Максакова, Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Гордин, театральный критик Алексей Бартошевич, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, который возглавил судейскую коллегию.

"Они сегодня и огласят окончательный вердикт жюри на юбилейной, 25-й по счету, пресс-конференции, которая впервые пройдет в режиме онлайн", - уточнили в пресс-службе премии.

Мнения членов жюри

Накануне очередного подведения итогов своим мнением о значимости премии поделились некоторые члены жюри. Так, художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РСФСР Алексей Бородин признал, что "премия Станиславского - это чрезвычайно важная и престижная награда, олицетворяющая имя и большие дела великого реформатора".

"За 25 лет она переросла нашу страну и приобрела статус международной. Я очень горд, что последние несколько лет вхожу в состав жюри премии. И для меня, и для моих коллег, входящих в жюри, это важная и ответственная работа. Особенно сегодня, когда мы находимся в сложных условиях пандемии. Ведь для многих людей театр - это то, что превращает будничное существование в интересную жизнь. И когда сейчас любимые артисты, собирая все свое творческое мужество, выходят на сцену, это знак того, что жизнь продолжается", - отметил худрук РАМТ.

Еще один многократный член жюри премии Станиславского театральный критик, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич также дал свой комментарий. "Премия Станиславского одна из немногих истинно профессиональных премий", - оценил он.

"За годы своего существования премия Станиславского завоевала очень высокую репутацию. Премия давно вышла за пределы России. Если посмотреть на перечень имен мировых деятелей театра, удостоившихся премии, то увидите то, что можно назвать элитой театральной сцены. Люди, которые удостаиваются премии Станиславского, могут этим гордиться", - заявил театральный критик.

О премии

Международная премия Станиславского учреждена одноименным фондом, она вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда присуждается актерам, режиссерам, организаторам театрального дела, педагогам, театральным критикам, художникам, драматургам, композиторам за вклад в развитие театрального дела.

Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 215 деятелей отечественного и зарубежного театра.