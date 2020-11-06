В Бурятии создали центр развития культуры и современного искусства

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Центр развития культуры и современного искусства" создана в Бурятии, это будет единое пространство для новаторских творческих проектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Центр создан для благоприятной творческой среды, которая позволит выявить талантливых и одаренных в сфере искусства и культуры", - сообщили в пресс-службе.

В Минкультуры Бурятии пояснили, что сейчас в Улан-Удэ и в районах республики есть много учреждений культуры, "но, к сожалению, нет единого пространства, где могли бы осуществляться новаторские творческие проекты". "Поэтому возникла идея создания демократичного арт-пространства, открытого для реализации молодежных творческих проектов, - отметили в министерстве. - Это будет местом для писателей, поэтов, художников, театральных деятелей, музыкантов, где деятели культуры смогут представить свои творения".

В Центре развития культуры и современного искусства также планируется проводить мастер-классы, лекции о науке, культуре и искусстве. Одним из важных направлений центра будет сохранение и развитие бурятского языка, исследование и популяризация культуры и традиций бурятского народа, развитие современного бурятского искусства.