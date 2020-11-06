Кончаловский рассказал, когда у него появилась идея снять фильм о событиях в Новочеркасске

ТОКИО, 6 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Идея экранизировать события 1962 года в Новочеркасске, которые в итоге легли в основу картины "Дорогие товарищи!", пришла к режиссеру Андрею Кончаловскому достаточно давно, и процесс перехода от замысла к реализации занял около 15 лет. Об этом он рассказал в пятницу в видеоинтервью корреспонденту ТАСС.

"Когда в начале 1990-х годов появилось об этом известие, это привлекло внимание, потому что об этом мало кто знал. И об этом было расследование, следствие военной прокуратуры, которое меня очень заинтересовало. Я встречался со следователем, там было несколько томов следствия, это оказалось для меня интересным материалом. Однако от замысла до реализации прошло минимум 12-15 лет. Можно по-разному представить демонстрацию, и в данном случае я хотел сделать греческую трагедию, отразить роль трагической героини", - сказал Кончаловский.

По его словам, сюжет картины, премьера которой состоялась на этой неделе в рамках Токийского кинофестиваля, должен быть понятен любому зрителю даже без знания исторического контекста. "Диалектика жизни у всех зрителей одна и та же, и не имеет значения, русские, японцы или американцы. Зло, человеческая боль - это все присуще любой нации, другой вопрос, что каждая из них по-разному на это реагирует. Демонстрации в Японии тоже имеют место быть, и власть пытается с этими демонстрациями так или иначе бороться. У власти задача удержать власть, а у демонстрантов задача эту власть пошатнуть или подвигнуть на какие-либо поступки", - добавил режиссер.

Касаясь темы влияния пандемии на сферу искусства, Кончаловский отметил, что кинематограф, в отличие от театра или цирка, пострадал гораздо меньше. "Кино в этом смысле несколько в лучшем положении, поскольку кинематограф может уйти в онлайн, в телевидение. Я просто думаю, каким образом они [театр, цирк] смогут выжить. Сложно себе представить", - сказал он.

Говоря о творческих планах, Кончаловский рассказал, что ему хотелось бы снять картину о композиторе Сергее Рахманинове, а также об историческом периоде с 1904 по 1924 год, охватывающем несколько революций и сопутствующие им события. "Интересует русская революция, которая, на мой взгляд, показана не очень исчерпывающе. Десятилетия между 1904 и 1924 годом: революционный период, Февральская революция, Октябрьский переворот и смерть Ленина", - заключил режиссер.

О фестивале

Токийский международный кинофестиваль в этом году проходит в усеченном формате из-за коронавируса. Жюри не будет выбирать лучший фильм, как это было раньше, а главной наградой станет приз зрительских симпатий. В основную программу смотра вошли 32 фильма. Открывает смотр картина Underdog ("Аутсайдер") о молодом боксере, а закроется фестиваль показом картины "Хокусай" режиссера Хадзимэ Хасимото. Она повествует об одном из самых знаменитых японских художников эпохи Эдо, авторе многочисленных гравюр Кацусике Хокусае.

Помимо основной программы, на фестивале покажут и ряд других фильмов. В частности, картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошла в секцию "Мировой фокус". В этом разделе представлен также ряд работ режиссеров из Европы и Азии, а особое место при этом отведено тайваньскому кино.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, который завершился 12 сентября. Сюжет черно-белой картины разворачивается вокруг засекреченного в советские времена расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Токийский кинофестиваль продлится до 9 ноября. В тот же день будет показан фильм, заслуживший приз зрительских симпатий.