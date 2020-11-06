Канал 2х2 и видеосервис Premier займутся созданием анимации для взрослой аудитории

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Видеосервис Premier и телеканал 2х2 планируют запустить в производство анимационные проекты для взрослой аудитории в 2021-2022 годах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Premier.

"Видеосервис Premier и телеканал 2х2 заявили о начале долгосрочного сотрудничества. Уже сейчас в разработке находятся сразу несколько совместных анимационных проектов, которые готовятся к запуску в 2021-2022 годах. Среди партнеров по производству - известные российские и международные компании", - сказали в пресс-службе.

Как отметил гендиректор видеосервиса Иван Гродецкий, которого процитировали в пресс-службе, в ближайшее время они анонсируют три мультсериала для взрослой аудитории, а также рассматривают новые проекты от ведущих аниматоров.

По словам директора канала 2х2 Дениса Всесвятского, это партнерство позволит открыть новую эру в индустрии взрослой анимации в России. "Мы верим, что наш союз выведет взрослую анимацию на совершенно новый уровень, в том числе благодаря международным продакшн-компаниям с их огромным опытом", - добавил он.