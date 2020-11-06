Кинофестиваль военных фильмов имени Озерова пройдет в Туле в формате онлайн

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова пройдет в Туле с 9 по 14 ноября в формате онлайн в связи действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Принято решение провести фестиваль в формате онлайн из-за противоэпидемических ограничений. 9 ноября в Туле на площадке областной филармонии им. Михайловского состоится церемония открытия фестиваля, она будет транслироваться онлайн, в таком же режиме пройдут церемонии объявления победителей и закрытия фестиваля", - сказал собеседник агентства.

По данным оргкомитета, сейчас решается вопрос о выборе площадок для закрытого кинопоказа. "У нас в главной программе - "Боевая десятка", это игровое кино, и "Битва за жизнь", это документальное кино, поэтому будет два гран-при. Объявить победителей планируем 14 ноября", - отметили в оргкомитете.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия), Ан Лан (Китай), Милан Цислер (Чехия) и многие другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.