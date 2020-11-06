Кончаловский объяснил черно-белый формат фильма "Дорогие товарищи!" соответствием эпохе

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Андрей Кончаловский снял драму "Дорогие товарищи!" о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в классическом черно-белом формате, чтобы картина соответствовала выбранной исторической эпохе. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.

"Мне кажется довольно фальшивым снимать Троцкого или Ленина в цвете на широкий формат, потому что все фотографии того времени черно-белые. Микеланджело черно-белым быть не может, потому что тогда не было фотографии, а была только живопись. Я делаю картину, как вижу ее, если я буду снимать фильм о революции, я буду делать его черно-белым. Кроме того, мне нравится этот формат, классический, еще и потому, что он дает пространство над головой, вытянутая картинка сделана для того, чтобы были говорящие головы, неба в таком формате вообще нет", - поделился режиссер.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Она сыграла партийную работницу, чья дочь пропадает во время демонстрации. По словам Кончаловского, у него было желание снять картину о поколении людей, прошедших войну.

"Они верили в общество, которое строили, верили в Сталина, с его именем шли на фронт, умирали. Это были люди, в общем-то, фанатичные, а у любого фанатика очень узкий взгляд, и в этом его драма. Объяснять не нужно, я предпочитаю оставить зрителя в смятении. Именно в смятении, в потребности размышлять, задаваться вопросом - почему он все же любит этого героя, который не соответствует его идеалам. Меня интересует амбивалентность мира, отсутствие подсказанных ответов, свойственных голливудскому рецепту. В этих размышлениях зрителя, надеюсь, кроется его внутренний рост", - рассказал Кончаловский.

Фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, а также приза за режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Картина выйдет в российский прокат 12 ноября.