Кончаловский заявил, что ему важнее создавать новые картины, чем получать "Оскар"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Андрей Кончаловский не видит получение премии "Оскар" своей целью, поскольку считает более важным иметь возможность создавать кино и открывать тайны кинематографического языка. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.

"Когда-то, когда я работал в Америке, премия "Оскар" была для меня главной целью, потому что это был пропуск к следующей картине. Сегодня я занял свою нишу, я имею возможность делать кино вне зависимости от того, получаю я "Оскар" или нет. Мне в принципе абсолютно безразлично", - сказал Кончаловский.

Режиссер отметил, что сейчас относится к своим картинам как к желанию прикоснуться к тайне, которую "скрывает движущееся изображение". "Мы еще далеки от того, чтобы открыть все возможности кинематографического языка. Я стал снимать кино совершенно иначе, к каждому кадру я отношусь критически. Это для меня дороже, чем любая премия", - пояснил собеседник агентства.

Режиссер, отвечая на вопрос ТАСС, согласился бы он представить Россию в списке претендентов на "Оскар" в этом году с картиной "Дорогие товарищи!", подчеркнул, что решение остается за Российским оскаровским комитетом. "Я давно свой голос отдал Владимиру Меньшову, председателю (Российского оскаровского комитета - прим. ТАСС). Как решат - так и прекрасно. Вообще получать премии - очень приятно, но стремиться к тому, чтобы пробиться туда во что бы то ни стало желания нет. Главное счастье для художника - не премия, а возможность, сделав одно, сделать следующее", - добавил Кончаловский.

Фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, а также приза за режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Картина выйдет в российский прокат 12 ноября.