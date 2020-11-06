В России представят первый аудиосериал о рок-музыке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Международный сервис аудиокниг Storytel представит аудиосериал "Медиаторики", который расскажет детям и взрослым о рок-музыке. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе сервиса.

Проект придумали создатели семейного музыкального фестиваля Kids Rock Fest.

"В основе сюжета лежат истории волшебных существ, внешне похожих на гитарные медиаторы. Герои сериала исследуют мир музыки, играют на музыкальных инструментах и мечтают стать настоящими рок-звездами", - сказали в пресс-службе.

Вместе с "медиаториками" об истории рок-н-ролла слушателям расскажут музыкант Вячеслав "Дацент" Бирюков из Distemper, Александр Зарецкий из группы "Старый приятель" и Александр Минаев из ансамбля мотологической музыки "Тайм-аут".

Аудиосериал собрал команду актеров, чьи голоса дети слышали во многих фильмах и мультиках - актрисы Лариса Брохман, Ольга Шорохова и актер Диомид Виноградов. Артисты работали над озвучиванием мультфильмов "Фиксики" "Белка и Стрелка", "Леди Баг и Супер-Кот", "Мой маленький пони", "Свинки Пеппы", других.

Storytel - сервис аудиокниг по подписке. В библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров, от классики и нон-фикшн до лекций, стендапов и подкастов.