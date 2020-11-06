Нетребко, Захарова и Брук стали лауреатами Международной премии Станиславского

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вручение Международной премии Станиславского пройдет в юбилейный 25-й раз. Лауреатами этого года стали 11 деятелей культуры, среди них прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, оперная певица Анна Нетребко и английский режиссер Питер Брук.

Имена лауреатов на пресс-конференции в пятницу объявил доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, занимавший в этом году пост председателя жюри. Светлана Захарова будет награждена "За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве", Анна Нетребко - "За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве" и Питер Брук - "За уникальный вклад в развитие мирового театра". Все они были выбраны в номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра".

За творческие достижения в актерском искусстве были отмечены четыре артиста. При этом лауреатами "За роли последних лет" стали актеры Театра им. Пушкина Виктория Исакова, Российского академического Молодежного театра Евгений Редько и театра "Приют комедиантов" Дмитрий Лысенков. А лауреатом "За вклад в русское сценическое искусство" была названа народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Премию за вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов получит профессор Театрального училища им. Щукина Александр Коршунов. В номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра" лауреатами стали Владимир Колязин за цикл исследований в области истории театра Германии и российско-германских театральных связей, а также Марфа Бубнова за книгу "Неизвестный Станиславский".

В номинации "Служение театру" с формулировкой "За преданное служение театру" лауреатом была названа заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова, работавшая в МХТ им. Чехова при Олеге Ефремове, затем занимавшая пост директора музея МХАТ и Театра кукол им. Образцова.

Дипломы почетной премии К. С. Станиславского будут вручены меценатам, поддерживающим театральное искусство. Их получат предприниматель Сергей Гордеев, глава издательства "Навона" Елена Эрикссен, а также представители компании Gold&berg - за создание символа премии.

О церемонии награждения

"Церемония будет проходить 30 ноября. Двадцать четыре года мы проводили церемонию в отеле "Балчуг-Кемпински". Сейчас нам любезно предложил Владимир Георгиевич [Урин, гендиректор Большого театра] провести ее в Большом театре. Мы очень благодарны", - отметила вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Она уточнила, что вопрос формата премии пока решается. "Хотелось бы, чтобы она была реальная. Работа идет очень бурно - режиссер премии Юрий Муравицкий. Мне кажется, это очень интересный режиссер, - рассказала Зейнаб Сеид-Заде. - Я думаю, мы всегда делаем интеллигентные, симпатичные церемонии. И в этот раз постараемся".

Номинанты премии не объявляются заранее, а сразу оглашается список победителей, которых на своем заключительном заседании определяет жюри. Состав судейской коллегии ежегодно меняется.

В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Сергей Женовач, Алексей Бородин, актеры Людмила Максакова, Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Гордин, театральный критик Алексей Бартошевич, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас.

Алексей Бартошевич подчеркнул, что каждый год премию получают люди, достойные этой высокой награды. "Эта премия - единственная профессиональная. Эта премия, которая присуждается без всякой оглядки на политику. Эта премия редкой профессиональной чистоты и человеческого достоинства. Взгляните на список людей, которые за 25 лет стали лауреатами премии. Надо признаться, что это лучшее, что есть в нашем театре. Это наше актерское искусство, наша режиссура", - считает критик.