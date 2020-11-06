В Москино пройдет фестиваль французского кино

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фестиваль нового французского кино "Москино х SRSLY: Viva la France" пройдет в Москино с 10 по 15 ноября. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе киносети.

"С 10 по 15 ноября в кинотеатрах Москино пройдет фестиваль нового французского кино "Москино х SRSLY: Viva la France". Зрители увидят фильм-портрет Афсиа Эрзи "Ты заслуживаешь любви". Также будут идти следующие картины: "Невозможная любовь","Разговоры о деревьях", документальный фильм об удивительной женщине, пожилой и одинокой владелице кафе посреди алжирской пустыни "Дом 143, пустыня Сахара", и нестареющая классика Жан-Пьера Мельвиля "Красный круг", - рассказали в киносети.

В пресс-службе добавили, что показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами. Фильмы представят кинокритики Зинаида Пронченко, Алиса Таежная, Денис Виленкин и Денис Рузаев. Вход на мероприятия будет бесплатный. Однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте киносети. Фестиваль будет проходить при поддержке Французского института в России.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из четырнадцати городских кинотеатров (Космос, Салют, Звезда, Факел, Юность и другие). Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около 9 тыс. 35 мм копий советской классики. Является куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".