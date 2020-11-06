Дежурный по стране. Каким запомнили Михаила Жванецкого

Месяц назад стало известно об уходе артиста со сцены. В СМИ появлялась информация, что писатель тяжело болен. Сам Михаил Михайлович неоднократно повторял, что чувствует себя по возрасту - пожилым человеком, но продолжает и работать, и писать.

Жванецкий любил жизнь и, как выражался он сам, "наслаждался старостью". На своем концерте в честь 85-летия пожелал себе одного - чтобы старость не кончалась.

Концерты Жванецкого сопровождались аншлагами. Артист выходил к публике с неизменным фирменным желтым портфельчиком, который ему достался от отца, и, поглядывая из-под очков на исписанные размашистым почерком рукописи, говорил о любви, памяти, актуальных новостях и вечных проблемах. Он не боялся задеть любую власть, с едкостью и великолепным юмором говорить о том, что его волновало. Писатель никогда не забывал о родной Одессе, шутил над собой, своим возрастом, был строгим, язвительным и в то же время добрым и сентиментальным.

Рано выйдя из тени Аркадия Райкина, который вывел его на большую сцену в 1960-х, Жванецкий приобрел свой уникальный стиль и голос, который стал своим для огромной советской аудитории, сохранившей ему верность несмотря на все последующие изменения границ, политических систем и тенденций.

Дежурный по стране

Жванецкий с 2002 года вел передачу "Дежурный по стране", где читал острые монологи на злобу дня, отвечал на вопросы зрителей. В прошлом декабре писатель сообщил ТАСС о решении сделать перерыв в роли ведущего. Сказал, что ему тяжело импровизировать, очень боялся потерять остроту реакции. Говорил так: "Я уже на этой должности не могу находиться, потому что там надо отвечать на вопросы <…> Импровизировать уже сложновато, мне уже больше 80 лет. Мне нужно сесть и написать, тогда я могу, а импровизировать, наверное, - это свойство более молодых мозгов".