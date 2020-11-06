В Новгородской области открылся XXIV Международный театральный фестиваль Достоевского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского открылся вечером в пятницу в Новгородской области в 24-й раз, его площадками стали Великий Новгород и Старая Русса. На открытии зрителям представляют постановку театра-студии "Небольшой драматический театр" из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС замгендиректора по творческому развитию Новгородского областного театрально-концертного агентства Василий Ян.

"Сегодня мы открываемся [в Новгородской областной филармонии им А. С. Аренского в Великом Новгороде] постановкой "Братья Карамазовы". Это театр из Санкт-Петербурга - "Небольшой драматический театр". Серьезная работа - 3 часа 15 минут. В Старую Руссу постановка транслируется", - сообщил Ян.

Он пояснил, что перед началом спектакля в филармонии прошла небольшая торжественная часть. Все мероприятие организовали с учетом ситуации с коронавирусом. "Замер температуры. Везде есть возможность продезинфицировать руки, мы следим за шахматной рассадкой, следим, чтобы наши зрители обязательно находились в масках. Администраторы об этом устно предупреждают, и предупреждаем перед началом спектакля", - добавил Ян.

Пандемия скорректировала программу фестиваля: некоторые коллективы, которые планировали принять участие в нем, из-за коронавируса приехать не смогли. В основном речь идет о зарубежных участниках. Однако организаторы попытались сформировать насыщенную программу. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Новгородской области, фестивальную афишу представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Владимира, Белгорода, планируется, что в режиме прямых трансляций к фестивальным показам подключатся две театральные компании из Флоренции.

Завершится 24-й Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского 13 ноября. Однако стартовавший в его рамках первый гастрономический фестиваль "Князь, вы кушать хотите?", в ходе которого новгородские рестораторы предлагают жителям и гостям региона попробовать любимые блюда писателя Ф. М. Достоевского и героев его произведений, продлится до конца ноября. В течение месяца в 16 ресторанах и кафе Великого Новгорода и Старой Руссы можно попробовать любимые блюда Ф. М. Достоевского и персонажей его произведений из специального меню. Повара подготовили "Блины с кроликом и белыми грибами", "Запеченное яблоко с медовыми орехами и вареной клюквой", "Уху из судака и лосося", "Расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями" и многое другое.