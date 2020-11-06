В Казани открылась выставка "Екатерина Великая. Золотой век Российской империи"

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Выставка "Екатерина Великая. Золотой век Российской империи" открылась в пятницу в центре "Эрмитаж - Казань" в рамках Дней Эрмитажа. Экспозиция выставки рассказывает о личности Екатерины II как правительницы государства, ее придворной и семейной жизни, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, что много интересного и замечательного расскажут и то искусство, и те диковинки, и те драгоценности, которые Екатерина собирала и которые мы здесь сегодня вам показываем. Это - красивая выставка, поучительная выставка, нравоучительная выставка, это еще и жест нашей замечательной дружбы, которую никакие пандемии пресечь не могут", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе видеоприветствия, показанного на открытии.

По словам директора государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" Айрата Сибагатуллина, на выставке представлены более 500 экспонатов.

Об экспозиции выставки

Как сообщила журналистам куратор выставки, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Бахарева, выставка была подготовлена специально для Казани, ее тематику выбирали исходя из того, что важно и интересно жителям и гостям Татарстана.

"Здесь есть, разумеется, разделы, рассказывающие о личности Екатерины, о ее окружении, о ее семье. Потому что для нас важно показать, рассказать более подробно об этой правительнице, которая так много сделала для России. И, вместе с тем, здесь есть разделы, которые важны были именно для данного проекта, и они включают экспонаты, которые ранее никогда не экспонировались", - сказала она.

По словам Бахаревой, выставка включает в себя разделы, посвященные Казани (императрица, или, как называли ее жители Казани, "Эби-патша", посетила город в 1767 году). Один из них рассказывает о путешествиях Екатерины II: посетители смогут увидеть ее портрет в дорожном костюме, принадлежавшие императрице походные вещи - сервизы, коробки для перевозки фарфора, складной стол.

"Здесь есть раздел, посвященный Казани. Мы привезли книги, которые издавались в екатерининское время, перевод Корана на русский язык, "Историю Казанского царства", мы привезли предметы из великолепного серебряного губернского сервиза - вы сегодня увидите сервиз, который Екатерина заказала для Казанского губернатора <…> Здесь есть раздел выставки, который очень актуален для истории Казани и который мы, конечно, не могли обойти своим вниманием - мы рассказываем о подавлении восстания Пугачева. И вот в этом разделе очень многие экспонаты показываются впервые, потому что этот раздел не так часто включается в "эрмитажные" выставки", - сказала она.

"Эрмитаж-Казань" - структурное подразделение музея-заповедника "Казанский Кремль". Он располагается на территории Казанского Кремля в здании бывшего Юнкерского училища, возведенном в начале XIX века.