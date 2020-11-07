В Петербурге открывается международный фестиваль-конкурс имени Георга Отса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Четвертый международный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса открывается в субботу в Петербурге. В этом году праздник пройдет под знаком столетия со дня рождения эстонского певца, народного артиста СССР Георга Отса (1920-1975).

"В это непростое для всего мира время мы, несмотря ни на что, решили провести конкурс и надеемся, что это даст возможность многим молодым вокалистам открыть для себя новые горизонты", - сказала в беседе с журналистами художественный руководитель фестиваля-конкурса Зоя Туманова-Родман.

Она сообщила, что в этом году в состав жюри вошли три народных артиста России - Юрий Лаптев (председатель жюри), Сергей Лейферкус и Павел Бубельников, которые будут слушать конкурсантов в зале Академической Капеллы. Связь с зарубежными членами жюри будет поддерживаться онлайн.

В конкурсе участвуют певцы от 20 до 38 лет. К соревнованию допустили 70 вокалистов из России, Израиля и Италии. Нашу страну представляют певцы из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска и Йошкар-Олы. Имена лауреатов станут известны 9 ноября на закрытии конкурса.

Вход для слушателей свободный. Конкурсные прослушивания и концерт финалистов будут транслироваться в прямом эфире на сайте смотра. Помимо конкурсной программы участников ждут мастер-классы, профессиональное общение с членами жюри.

О Георге Отсе

Конкурс носит имя звезды мировой оперной сцены Георга Отса. Родом он из Ленинграда, но жил и творил в Эстонии. Обладатель редкого по красоте лирического баритона, Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Его приезды в Ленинград всегда становились событием в музыкальной жизни города. Посмертно он был удостоен шесть лет назад международной премии "Балтийская звезда" за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона (номинация "Память"). Фестиваль-конкурс имени Георга Отса получил одобрение сестры певца Марет Отс-Пурде.