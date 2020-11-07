Оркестр имени Евгения Светланова выступит на концерте к 100-летию филармонии Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова выступит в субботу в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии под управлением своего художественного руководителя Владимира Юровского. Концерт войдет в цикл "Российские и зарубежные оркестры и ансамбли", приуроченный к 100-летию петербургской филармонии - старейшей концертной организации России.

В исполнении москвичей прозвучат Седьмая симфония Людвига ван Бетховена, "Зигфрид-идиллия" Рихарда Вагнера и фрагменты его оперы "Гибель богов" в редакции Альфонса Аббасса. Солисткой выступит сопрано Светлана Создателева.

"Государственный симфонический оркестр - не частый гость в Петербурге. Последний раз с Владимиром Юровским этот коллектив был у нас в декабре 2012 года на зимнем фестивале "Площадь Искусств". Так что этой встречи мы ждали восемь лет", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

По его словам, эпидемия коронавируса очень осложнила работу филармонии, и предстоящий концерт "также до последнего момента висел на волоске, потому что у маэстро Юровского были сложности с прилетом в Россию". Он прилетел из Берлина на день позже, чем было запланировано.

Как отметил заместитель худрука, Владимир Юровский отличается очень интересными, тонко подобранными программами, что проявилось и на этот раз. Причем субботняя программа будет исполнена сначала в Петербурге, а потом уже в Москве.

В цикле "Российские и зарубежные оркестры и ансамбли", посвященном юбилею Петербургской филармонии, в этом сезоне также запланированы выступления Симфонического оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, Монреальского симфонического оркестра под управлением Кента Нагано, Хора Монтеверди и Английских барочных солистов под управлением Сэра Джона Элиота Гардинера, Камерного оркестра Europa Galante под управлением Фабио Бьонди, британского камерного оркестра "Академия старинной музыки" под управлением Ричарда Эгарра.