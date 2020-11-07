В Москве откроется Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, перенесенный из Ярославля в Москву из-за эпидемиологической обстановки, стартует в субботу премьерой спектакля "Бахчисарайский фонтан" Марийского театра оперы и балета. Показ пройдет онлайн, сообщила пресс-служба организатора - компании "Росконцерт".

"В день открытия конкурса состоится премьера спектакля "Бахчисарайский фонтан" Марийского театра оперы и балета в онлайн-формате. Зрители смогут посмотреть балет Константина Иванова с роскошными декорациями, костюмами и великолепными дуэтами на портале культурного наследия и традиций России "Культура.РФ", - рассказали организаторы. Трансляция начнется в 19:00 мск.

Онлайн-программы впервые в этом году дополнят программу конкурса. "Это позволит жителям всей России не только наблюдать за захватывающими состязаниями конкурсантов, но и посмотреть спектакли, выставки, послушать лекции от балетоведов", - отметил генеральный директор "Росконцерта" Андрей Малышев.

Список трансляций дополнят "Вечер балета" от Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, спектакль "Стойкий оловянный солдатик" Детского музыкального театра им. Н. Сац. Последний можно будет также увидеть на сцене этого столичного театра, который принимает конкурсантов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова высоко оценила внеконкурсную программу смотра. "Просветительские мероприятия, посвященные истории балета, дадут возможность каждому ощутить незримую связь времен, объединяемых в красоте и величии хореографии", - привели в пресс-службе слова министра. Она также напомнила, что Всероссийский конкурс артистов балета является отборочным этапом к XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов, который пройдет на сцене Большого театра в июле 2021 года.

О конкурсе

В 2020 году завершается очередной четырехлетний цикл Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. В соревновании по специальности "Классический танец" участвуют представители балетной труппы Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Детского музыкального театра им. Сац, Театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, театров "Кремлевский балет" и "Русский балет", Московского театра балета классической хореографии La Classique, Театра балета Юрия Григоровича, Новосибирского, Красноярского, Бурятского театров оперы и балета и других коллективов.

Подведение итогов и гала-концерт лауреатов состоится 12 ноября в Театре им. Сац. Обладателей первых трех премий ждут денежные призы. В старшей возрастной группе они составят 200 тыс. рублей, 170 тыс. рублей и 140 тыс. рублей, в младшей - 170 тыс. рублей, 130 тыс. рублей и 100 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов был учрежден правительством РФ в 2012 году и проходит четырехлетним циклом по специальностям "Хореографы", "Характерный и народно-сценический танец", "Современный танец в музыкальном театре", "Классический танец".