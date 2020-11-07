Театр им. Вахтангова покажет на первых гастролях на Чукотке два моноспектакля Князева

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова открывает первые за свою столетнюю историю гастроли на Чукотке. В Анадыре состоятся показы двух спектаклей из репертуара театра при поддержке Федерального проекта "Большие гастроли".

"В рамках федерального направления "Больших гастролей" на сцене Дома народного творчества будут представлены два моноспектакля народного артиста России Евгения Князева: 7 ноября - "Дом из стихов"; 8 и 9 ноября - "Пиковая дама" по повести А.С. Пушкина (с участием артистов оркестра Вахтанговского театра)", - рассказали в пресс-службе гастрольного центра.

В спектакле "Дом из стихов" Евгений Князев выступает с произведениями выдающихся поэтов XX века. Постановка "Пиковая дама" основана на знаменитой повести Александра Пушкина. Данный моноспектакль посвящен памяти режиссера Петра Фоменко, которого Князев считает своим учителем.

"Мы с нетерпением и трепетом ждем встречи с Чукоткой - удивительным краем, куда еще не ступала нога вахтанговцев, - цитируют слова директора театра Кирилла Крока в пресс-службе. - Объехав почти весь шар земной, мы, наконец, готовимся к встрече и со зрителями самого восточного города России - Анадыря. И, несмотря на ограничения, вызванные ковидом, мы сделали все, чтобы первые "Большие гастроли" вахтанговцев в Дальневосточном федеральном округе состоялись!".

Вахтанговский театр участвует в проекте "Большие гастроли" с 2014 года. За эти годы благодаря программе театр побывал в более 10 регионах России, а также в нескольких странах ближнего зарубежья. В том числе артисты выступили в Улан-Удэ, Владикавказе, Уфе, Абакане, Саратове, Петрозаводске, Новокузнецке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Астрахани, Омске, Тбилиси, Баку и Нур-Султане. Эти гастроли организованы Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ.

Программа "Большие гастроли" создана в 2014 году Министерством культуры России по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2019 году в программе приняли участие 267 театров, было показано более двух тысяч спектаклей. Проект традиционно охватывает все регионов страны, также в программе участвуют русскоязычные театры стран ближнего зарубежья.