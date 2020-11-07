В Якутии открыли памятник снайперу Ивану Кульбертинову

ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник Ивану Кульбертинову, участнику Великой Отечественной войны и одному из самых результативных снайперов Второй мировой войны, открыли в субботу на территории парка Победы в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем памятник народному герою. Память о той войне и подвиге нашего народа, в том числе Ивана Кульбертинова, будет всегда жива, пока Якутия, народ Якутии об этом помнят", - сказал на церемонии открытия председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

Вопрос строительства памятника был поднят к 100-летию Кульбертинова в 2017 году. Председатель постоянного комитета Ил Тумэн Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева объявила акцию "Народному герою народному памятнику быть", которая охватила все районы Якутии. Всего было собрано более 1,5 млн рублей. В бюджете региона на возведение памятника было предусмотрено 8 млн 200 тыс. рублей.

В этом году был объявлен конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной снайперу. В мае он завершился, лучшей была признана работа Николая Чоччасова и Марины Рожиной.

Иван Кульбертинов родился в Олекминском районе в 1917 году. С ранних лет занимался главным занятием эвенков - охотой, кочуя вместе с семьей. Участник Великой Отечественной войны, снайпер 23-й отдельной лыжной бригады 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. На его счету 487 уничтоженных фашистов. Сражался под Москвой, освобождал Орел, Курск, Киев, Винницу, воевал на Северо-Западном, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Воевал на территории Новгородской, Курской областей, Украины, Польши, Германии и Чехословакии.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск.