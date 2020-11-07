На Чукотке начались гастроли театра им. Вахтангова

АНАДЫРЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Гастроли театра им. Вахтангова начались на Чукотке. Впервые жители полуострова увидят в Анадыре два моноспектакля народного артиста России Евгения Князева, сообщил в субботу ТАСС сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.

"Вахтанговский театр на Чукотку приехал впервые в рамках федерального проекта "Большие гастроли", который организован при поддержке Министерства культуры России. Репертуар представлен двумя моноспектаклями народного артиста России Евгения Князева. Первый спектакль "Дом стихов" уже начался - его пришли посмотреть около 200 человек - это максимальное количество зрителей в период пандемии. Билеты, кстати, не продавались, а были в свободном доступе, и жители Чукотки с удовольствием воспользовались возможностью воочию увидеть игру талантливейших артистов в родном городе", - рассказал Подгорбунских.

Он добавил, что Вахтанговский театр в субботу внес изменения в репертуар гастролей - запланированный ранее спектакль "Сказка о попе и о работнике его Балде" отменили по причине болезни одного из артистов.

Первые проекты программы "Большие гастроли", поддержанные Минкультом России, стартовали в 2014 году. Они нацелены на формирование общего культурного пространства страны, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. С тех пор ежегодно в рамках программы "Большие гастроли" зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны - как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры.