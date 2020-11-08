Гран-при фестиваля "Послание к Человеку" получил фильм "Просто парень" режиссера Шоко Хара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Гран-при "Золотой кентавр" XXX международного кинофестиваля "Послание к Человеку" и приз в $3 тыс. за лучший фильм получила анимационная документальная картина о любви "Просто парень" из Германии от режиссера Шоко Хара, сообщили журналистам в пресс-службе смотра.

Победителей фестиваля объявили в воскресенье на торжественной церемонии на открытой киностудии "Лендок".

"Главный итог фестиваля в том, что он состоялся, что мы не пропустили этот год. Мы подтвердили, что фестиваль жив, у него есть своя аудитория, которая постоянно обновляется. Конкурс, мне кажется, принимали с большим энтузиазмом. По традиции, одна из самых популярных программ - In Silico. На программе "Панорама.док" большим успехом пользовался фильм "Пойманы в сети". Было несколько хороших онлайн-встреч, скрасивших наше одиночество в условиях пандемии. Ценой определенных усилий удалось создать атмосферу события. Это было важно, потому что фестиваль - это не простой кинопоказ. Это встреча с режиссерами, зрителями и членами жюри", - приводит пресс-служба слова программного директора кинофестиваля Алексея Медведева.

В 15-минутном фильме "Просто парень" три женщины рассказывают о своей страсти и привязанности к Ричарду Рамиресу, серийному убийце и насильнику, с которым они общались после его осуждения в 80-х годах. Вместе с ними зритель перебирает переписку и переживает эмоции, которые похожи на помешательство, но при этом хорошо знакомы каждому, отмечается в описании фильма на сайте фестиваля.

Режиссер Шоко Хара родилась в 1988 году в Окаяме (Япония), получила степень бакалавра искусств в области медиадизайна в Равенсбургском университете кооперативного образования земли Баден-Вюртемберг в Германии. В настоящее время преподает анимированную графику и работает независимым моушн-дизайнером и режиссером-аниматором, снимая рекламные ролики, спортивные видео и музыкальные клипы.

Лучшие в конкурсных программах

В рамках международного конкурса приз "Кентавр" за лучший полнометражный документальный фильм не присуждался. Среди документальных короткометражек обладателями награды и денежной премии в размере $1 тыс. стали две картины - "Копиисты" режиссера Пола Хайнца (Франция, 2020) о художниках, которые рассказывают о своей жизни и ремесле, и "Невидимый герой" Кристели Алвеш Мейры (Франция/ Португалия, 2019) о поисках слепым мужчиной его друга, пропавшего при загадочных обстоятельствах.

Работа "Скучная жизнь", которую снял китайский режиссер Дуань Юньчун, признана лучшим короткометражным игровым фильмом. Среди анимационных работ награду присудили российскому фильму "Анна, кошки-мышки" режиссера Вари Яковлевой, он же удостоен "Кентавра" за лучший дебют.

В национальном конкурсе документальных фильмов приз за лучший фильм и премию в размере 50 тыс. рублей получила картина "Стендап - это боль" режиссера Сабрины Карабаевой. Приз жюри и премию 30 тыс. рублей за мастерство киноязыка присудили фильму "Пена" Ильи Поволоцкого. Специального упоминания жюри "за простоту и прозрачность кинематографического образа" удостоен "Хуторянин" Софьи Кулаковой.

В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico "Кентавра" и $1 тыс. получила работа "Четыре истории Алисы" режиссера Мириам Якоб-Аллар из Канады. Обладателем приза студенческого жюри стал фильм "Будьте здоровы!" Татьяны Чистовой о работе горячей линии, созданной в период пандемии коронавируса. Приза Международной федерации кинопрессы удостоен фильм "Маман" испанского режиссера Лауры Эрреро Гарвин, приза Почетного президента фестиваля "За внимание и любовь к человеку" - фильм Алексея Федорченко "Кино эпохи перемен".

"Послание к Человеку" в 2020 году

В 2020 году свои работы на фестиваль прислали режиссеры из 98 стран, на конкурс было отобрано 73 фильма. Всего за фестивальную неделю зрители смогли увидеть 142 кинокартины, 37 российских и 15 мировых премьер. Кинопоказы проходили с аншлагами, на некоторые фильмы билеты было невозможно достать уже в начале фестивальной недели.

В программе "Послания к Человеку" в этом году были также творческие встречи, обсуждения и более десятка онлайн-сессий с вопросами и ответами, в которых приняли участие режиссеры из разных стран. Фильмом закрытия фестиваля стала картина "Гунда" Виктора Косаковского (Норвегия, США, 2020). По данным организаторов, мероприятия киносмотра посетили более 5 тыс. человек.

Фестиваль "Послание к Человеку" проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 8 ноября. Он организован при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Санкт-Петербурга, комитета по культуре города и Союза кинематографистов России. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино народный артист России Алексей Учитель.