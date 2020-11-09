Концерт "Мировые звезды российской оперы" соберет в Петербурге исполнителей из двух столиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Гала-концерт "Мировые звезды российской оперы: Санкт-Петербург vs Москва" пройдет в понедельник в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Вечер организован под знаком национальной оперной премии "Онегин", которая в пятый раз назовет в пятницу своих лауреатов.

На концерте в филармонии на сцену выйдут ведущие солисты Большого театра России и Мариинского театра Анна Аглатова, Алексей Тихомиров, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский.

"Гала-концерт открывает мероприятия пятой национальной оперной премии "Онегин", а кульминацией их станет сама церемония вручения статуэток "Онегин", которая пройдет 13 ноября на сцене Михайловского театра", - сказал журналистам генеральный директор премии "Онегин" Игорь Тарасов. По его словам, еще летом организаторы сомневались, что мероприятия премии состоятся. "Но когда мы все-таки объявили прием заявок, то были приятно поражены их количеством. И более того, благодаря пандемии у нас теперь есть новая номинация - "Лучший онлайн-проект", потому что родился новый жанр, новый формат, который теперь никуда не уйдет, останется с нами навсегда", - рассказал генеральный директор.

В нынешнем году оргкомитет национальной оперной премии получил 94 заявки из разных регионов России - от Чувашии и Коми до Астрахани и Волгограда. Среди них семь оперных премьер, увидевших свет в этот непростой год. Четыре из них вошли в шорт-лист номинации "Событие".

Всего в "Онегине" девять конкурсных номинаций. Есть еще и внеконкурсные - "Легенда", "Концертмейстер", "От России с любовью", "Звезда", где статуэтки "Онегин" вручают в знак благодарности и признания заслуг именитых мастеров оперной сцены.