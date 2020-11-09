Лауреаты Всероссийского музыкального конкурса разных лет отметят юбилей смотра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Виолончелист Александр Рамм, дирижер Димитрис Ботинис, домристка Екатерина Мочалова, пианист Дмитрий Маслеев и другие лауреаты Всероссийского музыкального конкурса прошлых лет соберутся в понедельник на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве, чтобы отметить 10-летие смотра. Об этом сообщила пресс-служба организатора - компании "Росконцерт".

"Представительное жюри, серьезная конкурсная программа, проведение в лучших концертных залах страны в сопровождении ведущих симфонических оркестров и, главное, уникальная возможность для молодых музыкантов заявить о себе на местах, не выезжая из регионов, - все это сделало смотр крупнейшим событием современной музыкальной жизни страны. И интерес к нему только растет: за 10 лет в конкурсе, учрежденном правительством РФ и Минкультуры России, приняли участие свыше 3000 молодых артистов", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Праздничный вечер пройдет в сопровождении оркестра "Русская филармония". Специальным гостем станет председатель жюри конкурса в номинации "Фортепиано" Владимир Овчинников. Концерт будет транслироваться на портале "Культура.РФ".

С 2010 года конкурс охватил 21 специальность, 14 городов, 50 ведущих музыкальных сцен страны, напомнили организаторы. "Практически в каждом регионе России имеется нехватка квалифицированных педагогических кадров, необходимых качественных инструментов и нотного материала. В этой связи форум оказывает реальную практическую помощь музыкантам, активизирует педагогическую и творческую жизнь вузов, объединяет ведущие практики музыкального образования. И конечно, помогает профессиональному продвижению молодых исполнителей", - подчеркнул генеральный директор "Росконцерта" Андрей Малышев.

"С победы на Всероссийском музыкальном конкурсе началась моя взрослая гастрольная жизнь. Я был замечен Московской филармонией, накопил огромный концертный опыт, гастролируя по всей стране, и в 2015 году выиграл на Конкурсе Чайковского", - вспоминает обладатель I премии Первого Всероссийского музыкального конкурса, виолончелист Александр Рамм. "Туба - редкий инструмент, недооцененный, очень сложно было пробиться сквозь непонимание возможностей этого инструмента. Я рад, что духовые вышли на передний план, как раз во многом благодаря таким состязаниям", - говорит победитель 2016 года в номинации "Духовые инструменты" Федор Шагов.

В этом году в центре внимания конкурса, проходящего четырехлетним циклом, специальности "Духовые инструменты", "Ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа". На участие поступило 338 заявок из всех российских регионов. Итоги смотра будут подведены в конце ноября - декабре в Казани и Москве. Лауреаты первой премии получат 350 тыс. рублей, второй - 250 тыс. рублей, третьей - 150 тыс. рублей.