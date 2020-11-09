Театр балета Бориса Эйфмана откроет новый сезон спектаклем "Эффект Пигмалиона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр Бориса Эйфмана откроет в понедельник новый сезон спектаклем "Эффект Пигмалиона". Это выступление на сцене Александринского театра станет для труппы первым после длительного вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, подчеркнули в пресс-службе балетного коллектива.

"В январе текущего года в Санкт-Петербурге прошли съемки экранной версии спектакля. Борис Эйфман стал режиссером-постановщиком фильма. В качестве оператора-постановщика выступил известный кинематографист Федор Ордовский", - рассказали в пресс-службе, добавив, что спектакль был выдвинут на национальную театральную премию "Золотая маска" в четырех номинациях.

Как сообщили в театре, в июле народный артист России Борис Эйфман приступил к репетициям балета под рабочим названием "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана". Премьера спектакля, посвященного великому французскому комедиографу, пройдет 2 и 3 февраля будущего года.

Параллельно хореограф работает над новой версией балета "Чайка", основанном на чеховском сюжете. Выпуск готовится к 75-летию мастера, который отметит юбилей в июле следующего года.

Санкт-Петербургский академический театр балета был создан Борисом Эйфманом в 1977 году как авторский, режиссерский театр одного хореографа. Ныне коллектив пользуется широким международным признанием. Этой осенью Эйфман удостоен санкт-петербургской театральной премии "Золотой софит" за создание уникального учебного комплекса: Академии танца Бориса Эйфмана и Детского театра танца Бориса Эйфмана.