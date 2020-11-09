Фильм "Ведьмы" вновь возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комедийное фэнтези "Ведьмы" (Witches) стало лидером российского проката, собрав за минувшие выходные 67,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 5 по 8 ноября.

Сценарий картины режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы", вышедшей в российский прокат 29 октября, основан на одноименной книге Роальда Даля про мальчика-сироту и его бабушку. По сюжету бабушка (Октавия Спенсер) решает спасти своего внука (Джазир Бруно) от появившейся в городе ведьмы (Энн Хэтэуэй), которая превращает детей в животных. Главные роли в фильме сыграли Джазир Бруно, Октавия Спенсер, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Коди-Лей Истик, Крис Рок и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам заняла военно-историческая драма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева. Картина, повествующая о подвиге курсантов при обороне Москвы осенью 1941 года, вышла в российский прокат 4 ноября и собрала за минувшие выходные 38,3 млн рублей. Драма "Подольские курсанты" является частью народного кинопроекта "Ильинский рубеж", который посвящен увековечиванию подвига подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Съемки фильма проходили в Подмосковье и Калужской области, он раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. Роли в картине исполняют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие.

Третью строчку в рейтинге заняла семейная комедия "Дедушка нелегкого поведения" (The War with Grandpa) режиссера Тима Хилла. Фильм, основанный на одноименной книге американского детского писателя Роберта Киммела Смита, вышел в российский прокат 22 октября и собрал за прошедшие выходные 29,3 млн рублей. В картине снимались Роберт Де Ниро, Ума Турман, Оакс Хигсли и другие актеры.