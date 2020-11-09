Театр "Современник" покажет спектакль "Нэнси" в рамках "Балтийских сезонов"

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" в рамках фестиваля искусств "Балтийские сезоны" в Калининграде покажет музыкальный спектакль "Нэнси", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Впервые в Калининграде пройдут гастроли Московского театра "Современник". В рамках XVII Фестиваля искусств на сцене Калининградского областного драматического театра 17 и 18 ноября состоятся показы музыкального спектакля "Нэнси" в постановке режиссеров Ивана Вырыпаева и Никиты Владимирова", - сообщили в пресс-службе.

Спектакль "Нэнси" - история молодой девушки, которая хочет стать кинозвездой. Премьера постановки состоялась 23 мая 2019 года. Авторы поставили перед собой задачу сформировать новый для отечественной сцены жанр "stand-up про мюзикл", соединив в нем мюзикл и остроумные комментарии к происходящему на сцене в духе "stand-up comedy".

"Спектакль "Нэнси" - это легкая, с одной стороны, развлекательная история о том, что происходит сегодня в мире шоу-бизнеса. А с другой стороны, этот, хоть и шуточный, спектакль для меня, прежде всего, о возможности сострадания. Не только к тем, кого мы любим, не только к обаятельным, милым, светлым людям, но главное о способности сострадать тем, кто нас обижает или кто, с общепринятой точки зрения, является "плохим" человеком", - отметил Иван Вырыпаев.

"Балтийские сезоны" открылись в Калининграде 3 ноября спектаклем "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке режиссера - лауреата премии "Золотая маска" Владимира Панкова, который представил театр Центр драматургии и режиссуры (Москва). В программе фестиваля, который будет проходить на сценах драматического и музыкального театров в Калининграде до 8 декабря, шесть спектаклей. В нем участвуют Московский художественный театр им. А. П. Чехова , Московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры (Москва), Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Программа фестиваля состоит из двух частей: "Современная классика" из спектаклей ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" из лучших спектаклей творческих вузов страны. Завершением фестиваля станет спектакль Московского художественного театра им. А. П. Чехова "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон в постановке режиссера - заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса. Информационное агентство ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.