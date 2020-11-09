Международный кинофестиваль им. Озерова пройдет в онлайн-формате

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова, который пройдет в Туле с 9 по 14 ноября, впервые проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Такой формат позволит увеличить зрительскую аудиторию, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС президент кинофестиваля Олег Урюмцев.

"Конечно, реалии очень влияют на сам фестиваль. Для нас это новый формат, не совсем вначале был понятный, сейчас более или менее все становится ясным - он будет в смешанном формате. То есть кино мы показываем в залах, а церемонии открытия, закрытия мы делаем онлайн, то есть без зрителей. Мы запишем, а потом будем показывать достаточно долго на линиях. Если зал тысячник, например, там будет тысяча зрителей, а так нас может посмотреть 6-10 тыс.", - сказал Урюмцев.

По его словам, из-за ограничений в связи с коронавирусом изменился состав участников фестиваля. Так, вместо актеров старше 65 лет приедут более молодые. "Будет новая волна", - отметил Урюмцев.

По его словам, более 20 площадок в Туле и Тульской области примут мероприятия фестиваля военного кино.

"Реалии очень влияют на фестиваль, он пройдет в смешанном формате - кино мы показываем в залах, а церемонию открытия и закрытия делаем онлайн, то есть без зрителей, но так нас больше увидит людей", - сказал Урюмцев.

Он рассказал, что фестиваль в пятый раз проходит в Туле и Тульской области. В программу вошли свыше 70 картин, в том числе "Подольские курсанты" студии "Военфильм", который снял Вадим Шмелев, а также победитель ММКФ-2020 - драма "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.

"Замечательно, что есть такой фестиваль, где нам показывают военные фильмы. Люди постарше выросли на советском кино и знают классические военные фильмы, но все забывают, что растет поколение, которое получает огромное количество информации отовсюду, но про ту войну знает не очень много. Очень важно, чтобы постоянно снимались фильмы про войну. Поколение, которое растет, должно получать информацию о войне. Если они не будут знать, то у них не будет иммунитета, понимания того, какая страшная и тяжелая вещь - война", - подчеркнул Зайцев.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010 года вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия), Ан Лан (Китай), Милан Цислер (Чехия) и многие другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.