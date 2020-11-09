На бульварах Москвы открылись выставки об искусстве в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Главархив Москвы открыл уличные выставки "Москва и искусство в годы Великой Отечественной войны", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главархива.

"Главархив Москвы открыл уличные выставки "Москва и искусство в годы Великой Отечественной войны". На выставках представлены фотографии, которые показывают жизнь театров и музеев, рассказывают о том, как фронтовые бригады выезжали к бойцам с концертами и спектаклями, как работали писатели и художники. Увидеть снимки можно на трех бульварах: Чистопрудном, Гоголевском и Тверском", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на каждом бульваре представлены разные фотографии. Всего в рамках экспозиций было собрано почти 60 фотокарточек.

По словам начальника главного архивного управления города Москвы Ярослава Онопенко, советские люди не просто выиграли войну, но и создали множество произведений искусства. "Несмотря на то, что война стала очень серьезным испытанием для наших соотечественников, культурная жизнь в столице оставалась очень насыщенной. Открывались выставки, выходили новые книги и фильмы, горожане смотрели театральные премьеры. Даже в октябре - ноябре 1941 года, когда враг рвался к Москве, театры собирали аншлаги, а кинозалы были переполнены. И наша выставка еще раз напоминает об этом", - рассказал Онопенко.

В пресс-службе учреждения добавили, что уже в первые дни войны на фронт отправились актерские бригады. Некоторые столичные театры создали специальные фронтовые филиалы.

"На протяжении 1942 года начали работу Первый и Второй фронтовые театры Всероссийского театрального общества (ВТО), Музыкальный и Молодежно-комсомольский театры ВТО, фронтовой театр миниатюр "Веселый десант". Спектакли играли на лесных лужайках, на площадях селений, только что освобожденных от противника, концерты давали в блиндажах", - рассказали в пресс-службе.