Челлендж в TikTok к "Ночи искусств" набрал более 18,2 млн просмотров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Творческий челлендж, который был запущен в TikTok ко всероссийской акции "Ночь искусств", набрал уже свыше 18,2 млн просмотров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ в понедельник.

"В TikTok к акции запущен челлендж, который набрал уже более 18,2 млн просмотров. Пользователи могут поделиться своими любимыми произведениями искусства под хэштегом #ночьискусств. Флешмоб поддержали певицы Юлианна Караулова, Зара, художник Покрас Лампас, известные блогеры и пользователи платформы", - говорится в сообщении.

"Ночь искусств" прошла 3 ноября, традиционно главной информационной площадкой стал портал "Культура.РФ". Акция проходила в восьмой раз, но из-за пандемии ее было решено провести в онлайн-формате. В афише "Ночи искусств" было собрано более 5,5 тыс. событий учреждений культуры по всей стране. Мероприятия проходили как на сайтах и в социальных сетях учреждений, так и на портале "Культура.РФ". В разделе LIVE и в официальных группах портала во "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 50 трансляций, их посмотрели более 2 млн человек.

"Так как в этом году мы провели акции "День театра", "Библионочь" и "Ночь музеев" онлайн, для учреждений культуры такой формат стал уже привычным. На "Ночь искусств" мы получили рекордное количество анонсов в афишу и заявок на поддержку трансляций. Это подчеркивает, что учреждения сейчас активно развивают диджитал-направления и стараются коммуницировать с аудиторией в новых форматах. Конечно, мы надеемся, что в следующем году мы вновь проведем акцию офлайн. А пока мы рады: все больше учреждений приглашают широкую онлайн-аудиторию к себе в гости!" - прокомментировал замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

Ранее он сообщил, что 2 ноября в "Клипах" "ВКонтакте" стартовал совместный с "Культура.РФ" проект "Музеи России: 7 экспонатов". В его рамках блогеры рассказывают пользователям о ключевых экспонатах российских музеев. По словам замминистра культуры, проект планируется продлить до конца года. На этой неделе Катя Адушкина расскажет об экспонатах Театрального музея им. Бахрушина. А через неделю пользователи познакомится с Музеем архитектуры им. Щусева вместе с актером Андреем Гайдуляном.