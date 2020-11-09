Власти Камчатки в 2021 году поддержат гастроли театров региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2021 году поддержат проект "Территория. Камчатка", который предполагает обширную гастрольную программу краевого театра драмы и комедии и театра кукол, сообщил ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В конце октября президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

"Я очень рад, что такое решение президентом принято, оно важно для таких регионов как Камчатка, важна гастрольная деятельность. Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке позволит нам реализовать при федеральной поддержке те мероприятия, которые в прошлые годы проходили. В частности, в 2019 году было запланировано проведение фестиваля "Территория. Камчатка" (его отменили из-за отсутствия финансирования), его проведение в следующем году позволит нашим театрам более активно гастролировать и путешествовать. И мы готовы это поддерживать", - сказал Солодов.

Он добавил, что жители отдаленных населенных пунктов полуострова ждут театральные гастроли. "Меня просят почаще отправлять театр кукол и наши прославленные ансамбли в удаленные населенные пункты. Именно гастроли могут стать тем механизмом, который поможет приобщить наших жителей к высокой культуре", - добавил глава региона.

На Камчатке работают два профессиональных театра - театр драмы и комедии и краевой театр кукол. Их артисты неоднократно удостаивались высших наград на профессиональных конкурсах и фестивалях.

"Территория. Камчатка" - второй проект, который международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" реализует в рамках федеральной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. В 2018 году программа открылась фестивалем "Территория. Сахалин".