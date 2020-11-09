Завершившийся в Перми фестиваль "Джаз-лихорадка" собрал около 30 тыс. зрителей

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Выступления 13 музыкальных коллективов - участников XV фестиваля джазовой музыки "Джаз-лихорадка", который завершился в Перми, посмотрели в общей сложности около 30 тыс. зрителей. Об этом сообщает в понедельник министерство культуры Пермского края, при чьей поддержке состоялись мероприятия.

"Всего в этом году XV юбилейный фестиваль джазовой музыки "Джаз-лихорадка" подарил своим слушателям более 18 часов настоящего джаза в исполнении 13 коллективов и 89 музыкантов из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Ижевска. Концерты коллективов - резидентов фестиваля набрали 24 708 просмотров. Концерты коллективов - хэдлайнеров фестиваля набрали 3 391 просмотр", - сказано в сообщении по итогам прошедшего мероприятия.

Выступления начались в октябре, открывал фестиваль живой концерт пермского коллектива "Sofix" и джаз-ансамбль под управлением Сергея Проня из Екатеринбурга. Затем концерты перешли в онлайн формат. Среди хэдлайнеров, которые выступили на закрытии фестиваля, квартет Олега и Натальи Бутман, Chertkov jazz band и большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Фестиваль впервые прошел в Перми в 2006 году. За это время слушатели познакомились с яркими представителями джазовой культуры США, Германии, Венгрии, Грузии, Польши, Туниса, Болгарии, Эстонии, Швеции и России. Фестиваль назван в честь самого известного произведения основателя джазового направления в России - Генриха Терпиловского. Его жизнь была связана с Прикамьем, он возглавлял оркестр при заводе имени Сталина (ныне "Пермские моторы").