На фестивале в Пензе представят онлайн-показы моноспектаклей зарубежных театров

ПЕНЗА, 9 ноября. /ТАСС/. Онлайн-показы моноспектаклей театров из Израиля, Германии, Болгарии и Казахстана впервые пройдут в рамках IX международного театрального фестиваля "Золотая провинция", который откроется 11 ноября в Пензенской области. Об этом сообщила журналистам в понедельник художественный руководитель фестиваля Наталья Тескина.

"В этом году у нас было 12 заявок от зарубежных театров, но, к сожалению, в этом году они к нам приехать не смогут. Отобранные постановки будут показаны в отдельном блоке онлайн-программы. Вместе с экспертами театрального фестиваля мы решили, что показывать онлайн большие работы неправильно - залы большие, определенные съемки, всех нюансов мы не увидим, поэтому решили сделать программу моноспектаклей", - отметила Тескина.

По ее словам, обладатель Гран-при прошлогоднего фестиваля театр "Русская сцена" из Германии представит моноспектакль "И вот пришел Иуда" по Леониду Андрееву. В программе также будут участвовать театр "МоноАрт" из Израиля, Алматинский театр "Жас Сахна" и проект Болгарского культурного центра. После показов моноспектаклей пройдут онлайн-обсуждения постановок с участием актеров и зрителей. Показы и обсуждения пройдут 15 ноября в официальной группе фестиваля во "ВКонтакте", а также на площадке Литературного музея в Пензе. Кроме того, онлайн будут показаны спектакли детских театральных коллективов, которые примут участие в фестивале.

Фестиваль "Золотая провинция" пройдет с 11 по 17 ноября на театральных и музейных площадках в трех городах региона - Пензе, Заречном и Кузнецке. В программе будут представлены спектакли 20 профессиональных и любительских коллективов из России и зарубежья. Фестиваль откроется моноспектаклем актера Андрея Зиброва "Рассказы бродячей собаки" по мотивам произведений Эдуарда Кочергина и премьерой постановки "Чума на оба ваших дома" Пензенского областного драматического театра, отметил директор театра Александр Фомин.

Жюри фестиваля возглавляет театральный критик Анастасия Ефремова, в него также войдут актер и педагог ГИТИС Роман Калькаев, режиссер и театральный критик Михаил Колкер. По итогам фестиваля будут вручены Гран-при лучшему спектаклю, приз за лучший моноспекталь, лучшие мужскую и женские роли. Постановки любительских театров будут отмечены лауреатскими степенями.

Впервые фестиваль прошел в Кузнецке Пензенской области в 2012 году. За годы проведения в его рамках выступали театральные коллективы из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Саратова и других российских городов, а также из Израиля и Германии.