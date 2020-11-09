В Петербурге объявили о старте Культурного марафона к 200-летию Федора Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Культурный марафон к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881) начнется в день рождения писателя, 11 ноября, с открытия отреставрированного памятника на его могиле в Некрополе Мастеров искусств в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. На протяжении года в преддверии юбилея в городе запланированы проведение выставок и лекций, а также презентация новой экспозиции в Музее Достоевского, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский.

"Празднование 200-летия начинается 11 ноября с открытия памятника на могиле Федора Михайловича Достоевского. Я хочу выразить благодарность фонду, который оказал содействие в его реставрации", - сказал на пресс-конференции Пиотровский. Реставрация надгробного памятника Достоевскому осуществлена при поддержке Благотворительного фонда имени Грачьи Погосяна (организация также выступает соорганизатором Культурного марафона).

Кроме того, в честь юбилея в марте 2021 года откроется новая экспозиция Музея Достоевского, отметил Пиотровский. "В ноябре и декабре мы проводим большую выставку на территории Русского музея, на территории Инженерного замка - совместно с музеем Даля", - также анонсировал первый зампредседателя комитета.

На протяжении всего предстоящего года в Петербурге на площадке Дома Офицеров будут проводить лекции, посвященные писателю. "Спикеры, которые занимаются изучением жизни и творчества Федора Михайловича, будут рассказывать какие-то интересные факты и события из его жизни. Принять участие могут абсолютно все желающие", - рассказала журналистам руководитель пресс-службы Благотворительного фонда им. Грачьи Погосяна Дарья Аркатова. Для тех, кто не сможет принять участие в лекциях в очном режиме, они будут доступны в видеоформате на онлайн-ресурсах марафона. Завершающим этапом Культурного марафона станет диктант по отрывкам из произведений Достоевского, отметила Аркатова.

Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт- Петербурге 9 февраля 1881 года. Является автором знаменитых романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы" и других. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя.