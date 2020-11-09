Путин направил приветствие участникам международного фестиваля военного кино

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVIII Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

По словам президента, мероприятие с каждым годом укрепляет свой творческий потенциал, а фестивальные встречи занимают достойное место в культурной жизни страны.

"Яркие и насыщенные, они неизменно привлекают к себе заинтересованное внимание кинематографического сообщества и многочисленных зрителей, славятся богатой, содержательной программой. И конечно, выполняют важную, ответственную миссию, содействуют воспитанию подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, уважения к героическим страницам нашей истории", - отметил Путин.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и многие другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.