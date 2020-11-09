Премьера спектакля Богомолова "Бесы Достоевского" в Барвихе вновь перенесена

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля художественного руководителя Театра на Малой Бронной режиссера Константина Богомолова "Бесы Достоевского", которая должна была состояться в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 10 и 11 ноября, перенесена на 25 и 26 декабря в связи с продлением запрета на проведения массовых мероприятий в Московской области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Мария Малкина.

Она напомнила, что первоначально премьера спектакля Константина Богомолова "Бесы Достоевского" в концертном зале "Барвиха Luxury Village" была объявлена на 21 и 22 октября, но была перенесена на 10 и 11 ноября в связи с постановлением губернатора Московской области о запрете на проведение массовых мероприятий с 21 октября по 7 ноября в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. "Теперь в связи с продлением запрета на проведение массовых мероприятий в Московской области до 22 ноября премьера спектакля "Бесы Достоевского" в постановке Константина Богомолова в Барвиха Luxury Village, прежде назначенная на 10 и 11 ноября, переносится на 25 и 26 декабря соответственно. Билеты будут действительны", - сообщила Малкина.

Она обратила внимание на то, что "спектакль Константина Богомолова "Бесы Достоевского" - это совместный проект Театра на Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала "Барвиха Luxury Village".

"Мы понимаем, что по причине введенных ограничений ожидание нашей премьеры в Барвихе затянулось, и поэтому мы приняли решение подарить зрителям премьерных спектаклей в Барвиха Luxury Village несколько эксклюзивных событий: зрителей ждет встреча с создателями спектакля в формате public-talk, в котором примут участие актеры и создатели постановки, а также другие эксклюзивные подарки. Кроме того, сообщаем, что именно на премьере в Барвихе Константин Богомолов выйдет на сцену в одной из главных ролей", - проинформировала пресс-атташе Театра на Малой Бронной.

При этом, по словам собеседницы агентства, предпремьерный показ "Бесов Достоевского" состоится 11 ноября в Театрально-концертном зале "Дворец на Яузе", где во время ремонта своего исторического здания работает Театр на Малой Бронной.

"11 ноября на сцене ТКЗ "Дворец на Яузе" состоится дополнительный предпремьерный показ спектакля "Бесы Достоевского". Билеты на спектакль во "Дворце на Яузе" можно приобрести на официальном сайте театра mbronnaya.ru и у официальных партнеров", - сказала Малкина. "Следующие показы состоятся 27 и 28 ноября в ТКЗ "Дворец на Яузе", - добавила она.

О спектакле

Как отметила Малкина, новый спектакль Богомолова "Бесы Достоевского" - это первая постановка режиссера в качестве художественного руководителя театра. "Он возвращается к театральной режиссуре после полуторагодового перерыва", - уточнила пресс-атташе. По ее подсчетам, "спектакль "Бесы" - шестая по счету постановка режиссера по Федору Достоевскому, с текстами которого Константин Богомолов работает на протяжении последних семи лет.

Свой комментарий по данному поводу дал сам Богомолов.

"Достоевский для меня, пожалуй, самый интересный автор с точки зрения театра на данный момент. Возвращаться к нему в театре, безусловно, интересно, а возвращаешься к нему в ключевые моменты жизни. Достоевский дает невероятные возможности для творчества, для актеров, для проявления себя, у него фантастические тексты, которые требуют соответствия и со стороны режиссера, и со стороны актерской команды. Это всегда невероятные роли, которые требуют роста - личностного и профессионального - от актеров, и я с наслаждением купаюсь в этих текстах", - поделился режиссер.

Как утверждает Богомолов, "Бесы" - это роман, который находится между метафизикой и актуальностью - политической, социальной, какой угодно". "В этом спектакле мы пытаемся пройти по грани между метафизикой и политикой, между детективом и притчей. Это такой мистический и метафизический детектив", - пояснил режиссер.

Оформлением "Бесов Достоевского" занимается постоянный соавтор Богомолова, главный художник Театра на Малой Бронной Лариса Ломакина. Исполнителями ролей выступают Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александр Яцко, Александра Ребенок, Вера Майорова, Татьяна Лозовая, Андрей Субботин, Александра Виноградова, Мария Шумакова и другие актеры. Возрастное ограничение спектакля 18+, продолжительность: 3 часа с антрактом, уточнила пресс-атташе Театра на Малой Бронной.