Премьера фильма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского состоялась в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьера драмы "Дорогие товарищи!" о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске состоялась в понедельник в московском киноцентре "Октябрь". Режиссер Андрей Кончаловский поблагодарил всех, кто преданно и с любовью помогал ему создавать картину.

"Эта картина советского режиссера. Другой вопрос в том, что мы не могли делать такие картины, когда случилось это событие. Я получил возможность создать ту эпоху сейчас. Я хочу позвать на сцену мою группу, любимых людей, с которыми мы делали эту картину. Я должен сказать, что жизнь слишком коротка, чтобы жить с нелюбимыми людьми, даже когда встречаешься с ними на работе, поэтому наш фильм - продукт преданности, любви и к своей профессии, и друг к другу, и к той ответственности, которую каждый человек приносит с собой на экран", - сказал Кончаловский со сцены.

Он также поблагодарил свою супругу Юлию Высоцкую, которая исполнила главную роль в фильме "Дорогие товарищи!", отметив, что без нее фильм вряд ли бы состоялся. Кончаловский подчеркнул, что главное в любой картине - ощущение правды, которое позволяет зрителям не задумываться о том, какая эпоха представлена на экране, поскольку каждая деталь воссоздана с фанатичной преданностью. "Для меня это дорого. Без этих людей мы бы не добились такого ощущения. Это должно быть незаметно, тогда возникает качество, когда это не художественное кино про эпоху, а история человека", - пояснил он.

Премьеру в киноцентре "Октябрь" посетили спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, актер Александр Домогаров, другие деятели культуры и искусства. Мероприятие проходило с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Зрителей пускали в кинотеатр только при наличии масок и перчаток, их просили не задерживаться в холле и сразу проходить в зал. Гостей, которые в этот вечер посетили премьеру, Андрей Кончаловский назвал героями.

Фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, а также приза за режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Картина выйдет в российский прокат 12 ноября.