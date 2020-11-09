Победителями фестиваля "Территория жеста" стали артисты из Самары, Якутска и Читы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фестиваль театрального искусства "Территория жеста", представивший на сцене московского Театра мимики и жеста выступления профессиональных артистов, в том числе с нарушением слуха, объявил победителей. Ими стали участники разных профилей - от танцоров и актеров до иллюзионистов, клоунов и мимов из различных городов России, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"В нашей стране не хватает театров для глухих людей, потому что люди с проблемами слуха - это отдельная субкультура, у которой есть свои традиции, свои законы, жанры. И такие театральные фестивали для них нужны как воздух, они необходимы. И в какой-то момент мы стали думать, что необходимо проводить всероссийский большой фестиваль на территории официального, существующего сегодня Театра мимики и жеста -профессионального театра актеров, который есть в Москве", - рассказала вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России Наталья Крель, чьи слова привели в пресс-службе.

На церемонии закрытия фестиваля были вручены награды в основных номинациях, также участники получили специальные призы. В номинации "Народный танец" было отмечено ростовское отделение Всероссийского общества глухих за танец "Калинка", самарское отделение общества получило награду в номинации "Эстрадный танец" за танец "Кто кого?".

Филиал в Астрахани стал победителем в категории "Сценическая магия", артисты показали номер "Веселый Чаплин". А награду за "Комическую магию" забрало самарское отделение общества глухих за номер "Кавказское гостеприимство". В номинации "Микромагия" лауреатом был выбран Сергей Гучиков, представляющий якутское отделение.

Победу в номинации "Лучший оригинальный жанр" одержал забайкальский филиал (г. Чита) с номером "Волшебный пороллон". Лучшим коллективом пантомимы была названа труппа организатора фестиваля - Театра мимики и жеста, показавшая спектакль "Позор солнца". А лучшим театральным коллективом оказался коллектив Санкт-Петербургского театра глухих, выступившего с постановкой "Роковая дама". Приз зрительских симпатий получили московские артисты Матвей Солдатов и Елена Тихомирова, показавшие "Вальс юности".

Помимо этого, вручили специальные призы. Творческие коллективы были отмечены в том числе за сохранение традиций народного искусства, за яркий дебют, за лучший интерактивный номер, за поиск своего пути в театральном искусстве. Были награждены актеры и актрисы за роли первого и второго плана.

Цель фестиваля

Вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России отметила, что организаторы фестиваля стремятся достигнуть того, чтобы творчество людей с инвалидностью стало восприниматься как полноценная часть современной культуры. Она обратила внимание на важность того, что смотр прошел именно в традиционном формате, пусть и без зрителей.

"Ситуация такова, что для людей с инвалидностью по слуху онлайн-истории не очень приемлемы. Они не подходят. И для того, чтобы такой фестиваль состоялся и был полноценным, нам было очень важно, чтобы он был в режиме реальном: чтобы мы встретились глаза в глаза, чтобы мы могли пообщаться, чтобы могли увидеть друг друга. Вот эта задача уже выполнена, уже состоялась. А дальше мы бы хотели посмотреть, в каком направлении движутся наши театральные коллективы региональные, для того чтобы понять, как развивать фестиваль и какой акцент поставить на следующий год, который будет более массовым", - пояснила Наталья Крель.

Выступления артистов показали со 2 по 6 ноября 2020 года. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ в третий раз. Организатором стал Московский театр Мимики и Жеста. Участие в фестивале приняли более 180 человек из 21 региона. В связи с тяжелой эпидобстановкой вход зрителей был запрещен, мероприятия можно было увидеть в трансляции на портале Культура.рф и канале Театра мимики и жеста в YouТube.

Показы спектаклей дополнила образовательная программа для участников, в рамках которой были проведены мастер-классы по театральному мастерству, хореографии и созданию номеров сценической магии.