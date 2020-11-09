В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьера фильма режиссера Алексея Учителя "Цой" о водителе "Икаруса", участвовавшего в смертельном для артиста ДТП, состоялась в понедельник в кинотеатре "Иллюзион" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Фильм снят киностудией "Рок" в жанре роуд-муви, в картине показаны вымышленные события августа 1990 года, связанные с расследованием ДТП. Главного героя - водителя автобуса - сыграл Евгений Цыганов, также в фильме снялись Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Надежда Калеганова, Илья Дель, Маша Пересильд, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Виталий Коваленко и другие. В кинотеатральный прокат лента выйдет 12 ноября.

"Не буду говорить, сколько мы нервничали. Фильм тяжело давался, это было связано и с производством, экспедициями. В холодную воду залезали, что только ни делали, - поделился режиссер Алексей Учитель. Он также поблагодарил команду за совместную работу. "Здесь, на сцене, стоит только часть нашей замечательной группы, всегда говорят про некую атмосферу, и да, она должна быть. Мы все чувствовали друг друга, и я хочу сказать всем огромное спасибо", - отметил он.

Как рассказала журналистам исполнительница роли последней возлюбленной Цоя Паулина Андреева, у фильма была довольно обширная география съемок, команда много путешествовала. "Не могу сказать, что это сложность, скорее удовольствие", - поделилась она.

Она назвала сложной совместную работу с Учителем, известным своим требовательным подходом к съемкам. "Сложность была в достаточно мучительном съемочном процессе с Алексеем Учителем. Всем известно, как он подробно и тяжело работает с актерами, но я уверена, что его метод дает большой результат", - уверена актриса.

Премьеру посетили актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук, режиссер Алексей Учитель и актриса Юлия Пересильд, журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, актеры Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, писатель Александр Цыпкин и многие другие.