Фильм "Калашников" открыл программу фестиваля военного кино им. Озерова в Туле

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова в понедельник открылся в Туле с показа фильма "Калашников", рассказывающего о судьбе конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Онлайн-церемония открытия фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова прошла сегодня, 9 ноября. Фестиваль открыла картина "Калашников", которая рассказывает историю легендарного конструктора-оружейника, создателя знаменитого автомата", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Фильм "Калашников" снял российский режиссер Константин Буслов к 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора-оружейника, которое отмечалось в 2019 году. Сценарий картины написали Анатолий Усов, Сергей Бодров, Алексей Бородачев, роль Михаила Калашникова сыграл актер театра и кино Юрий Борисов. Специальный показ ленты состоялся в феврале 2020 года в Ижевске.

В пресс-службе отметили, что конкурсная программа кинофестиваля состоит из пяти разделов: "Боевая десятка" (игровые полнометражные фильмы), "Битва за жизнь" (документальные фильмы), "Соколенок" (детско-юношеские и анимационные фильмы), "АКМ" (короткометражки), "Солдаты свободы" (ретроспективные фильмы). "Кинопоказы пройдут на 23 площадках региона с учетом требований Роспотребнадзора. Зрители увидят 35 кинолент, среди них: "Воины чести" (Китай), "Король Петр Первый" (Сербия, Греция), "Враги" (Грузия), "Уроки фарси" (Германия, Россия, Беларусь). Всего состоится 70 кинопоказов в Арсеньевском, Кимовском, Ясногорском, Чернском, Богородицком и Суворовском и других районах Тульской области", - добавили в пресс-службе.

Губернатор Алексей Дюмин в понедельник провел рабочую встречу с прибывшим на открытие фестиваля народным артистом России Сергеем Безруковым, на которой отметил, что регион и в дальнейшем будет оказывать поддержку кинофоруму. "Этот фестиваль важен для сохранения исторической правды о подвигах наших дедов и прадедов. И в этот раз он вошел в программу Года Памяти и Славы. Мы приложим все усилия, чтобы этот замечательный фестиваль процветал", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Как сообщалось, фестиваль проходит в Туле с 9 по 14 ноября, в связи с пандемией коронавируса его впервые организовали в режиме онлайн. Показ фильмов состоится в очном формате при соблюдении профилактических мер, в том числе с ограничением по количеству зрителей.

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и многие другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.