Полнометражные мультфильмы про фиксиков появились на видеосервисе Amazon Prime

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские мультфильмы "Фиксики: Большой секрет" и "Фиксики против кработов" появились в библиотеке американского видеосервиса Amazon Prime, также эти анимационные картины покажут на польском и бразильском телевидении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Мы очень рады, что аудитория ведущих VOD-платформ сможет теперь увидеть наши фильмы. Это важный шаг в нашей стратегии распространения в Северной Америке и Европе, который определенно увеличит число зрителей проекта. Фиксики в очередной раз продемонстрировали свою глобальную привлекательность", - отметил гендиректор ГК "Рики" Марк Завадский, которого процитировали в пресс-службе.

Помимо Amazon Prime мультфильмы также будут доступны на американском потоковом сервисе Tubi TV, принадлежащем Fox Corporation, сервисе интернет-телевидения Pluto TV и платформе Roku TV. Сделка стала возможной благодаря партнерству с компанией Janson Media, которая выступает агрегатором для этих и ряда других сервисов.

Как рассказали в группе компаний, полнометражные мультфильмы про фиксиков также приобрели для трансляции на ведущем польском телеканале Polsat и бразильском Gloob.

"Фиксики" - российский анимационный проект, созданный по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Премьера мультсериала состоялась в декабре 2010 года, на данный момент снято свыше 160 эпизодов и два полнометражных фильма об этих героях. Мультфильм создан компанией "Аэроплан", идея принадлежала Александру Татарскому. В феврале 2020 года группа компаний "Рики", которая является правообладателем бренда "Смешарики", приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Аэроплан" (бренд "Фиксики").