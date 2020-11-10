Минкультуры не устраивает качество подаваемых сценариев фильмов для детской аудитории

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Качество подаваемых сценариев фильмов для детской и семейной аудитории в РФ не соответствует ожиданиям министерства культуры, конкурс этого года оказался хуже прошлого, ведомству предстоит работать в этом направлении совместно с профессиональным сообществом, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее министр говорила, что в планах Минкультуры РФ в будущем выпускать по четыре-пять детских фильмов ежегодно.

"Серьезное внимание мы уделяем детскому кино. Минкультуры России в этом году поддержано 14 детских проектов и 69 анимационных картин. Но честно подытожим и скажем, что нас по-прежнему не устраивает уровень подаваемых заявок и сценариев. Это то, с чем нам предстоит работать совместно с профессиональным сообществом. Качество пока, к сожалению, не соответствует тому, что мы ожидаем. Нам казалось, что в период самоизоляции сценаристы смогут лучше подготовиться. Но увы, конкурс хуже, чем в прошлом году", - сообщила журналистам Любимова.