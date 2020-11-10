На поддержку кинотеатров из резервного фонда могут выделить 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Поддержка кинотеатров является важным направлением в работе Минкультуры РФ, поэтому прорабатываются механизмы выделения на это направление 4,2 млрд рублей из резервного фонда правительства. Об этом сообщила во вторник глава министерства Ольга Любимова.

"Сейчас прорабатываются механизмы их [кинотеатров] поддержки из средств резервного фонда правительства в объеме 4,2 млрд рублей. Важно также отметить результаты нацпроекта по модернизации кинотеатров, в рамках которого с 2015 года по настоящее время уже открыто 994 кинозала. А в текущем году поддержан еще 61 кинозал", - сказала журналистам Любимова.

Советник президента РФ Владимир Толстой ранее сообщал, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%, что составляет 35 млрд рублей. Почти 15% кинотеатров, по его словам, прекратили существование.